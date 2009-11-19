تسریع در احداث یک مصلی و حوزه علمیه در ملکان

به گزارش خبرنگار مهر در ملکان، مجید نامجو بعد از ظهر پنجشنبه در جمع مردم ملکان به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: برخیها در این قضایا از خط امام و رهبری منحرف شدند و زمینه سوء استفاده دشمنان نظام و انقلاب را فراهم کردند که جای بسی تاسف است.

وزیر نیرو از اهتمام دولت در پیگیری مصوبات سفرهای دو دوره گذشته و اولویت قراردادن مسائل فرهنگی در دور سوم سفرهای استانی رئیس جمهور خبر داد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در این شهرستان قول مساعد داد مشکلات و کمبودهای ملکان از جمله تسریع در احداث یک مصلی و حوزه علمیه را به جلسه فردای هیئت دولت گزارش کند.

نامجو از مردم ملکان به عنوان مردمی شهید پرور و ولایت دوست و همیشه در صحنه یاد کرد و افزود: طبق آماری که به بنده دادند این شهر با توجه به جمعیت آن بیشترین شهدا و جانبازان را تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.

در ادامه این دیدار نماینده مردم ملکان نیز تسریع در اجرای پروژه های خط اتیلین - ذوب آهن شمال غرب - راه ارتباطی ملکان - مراغه و ملکان - لیلان - سد قره ناز و احداث مصلی در این شهرستان را خواستار شد و گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمات و کارهای بسیاری در طول سه دهه گذشته در ملکان انجام شده ولی کافی نیست.

سلمان خدادادی با اشاره به کسب رتبه برتر ملکان در استان در خصوص اجرای پروژه های مختلف، آینده این شهرستان را با توجه به وجود مردمی آگاه و ولایت مدار درخشان توصیف کرد.