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۲۸ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۰۰

پراید بیشترین آمار تصادفات جاده ای استان سیستان و بلوچستان را داراست

پراید بیشترین آمار تصادفات جاده ای استان سیستان و بلوچستان را داراست

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه استان سیستان و بلوچستان با اعلام اینکه خودرو پراید بیشترین آمار تصادفات جاده ای استان را به خود اختصاص داده است، گفت: خودروهای پراید در صورتی که 10 کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز حرکت کند، توقیف خواهد شد.

سرهنگ اردوان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: این تصمیم با هماهنگی های بعمل آمده با مقامات قضایی از تاریخ 25 آبان ماه جاری اجرایی شده است.

فرمانده پلیس راه استان سیستان و بلوچستان گفت: همچنین خودروهایی که 30 کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز در جاده های استان سیستان و بلوچستان تردد کنند از هفت تا 15 روز توقیف خواهند شد.

وی افزود: در همین راستا تاکنون تعداد 50 دستگاه خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شده است.

قاسمی اضافه کرد: این قانون در خصوص خودروهایی که سبقت غیرمجاز نیز داشته باشند اعمال خواهد شد.

فرمانده پلیس راه استان سیستان و بلوچستان، سرعت و سبقت غیر مجاز را دو عامل اصلی تصادفات جاده ای این استان اعلام کرد.

کد مطلب 986601

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