پراید بیشترین آمار تصادفات جاده ای استان سیستان و بلوچستان را داراست

سرهنگ اردوان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: این تصمیم با هماهنگی های بعمل آمده با مقامات قضایی از تاریخ 25 آبان ماه جاری اجرایی شده است.

فرمانده پلیس راه استان سیستان و بلوچستان گفت: همچنین خودروهایی که 30 کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز در جاده های استان سیستان و بلوچستان تردد کنند از هفت تا 15 روز توقیف خواهند شد.

وی افزود: در همین راستا تاکنون تعداد 50 دستگاه خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شده است.

قاسمی اضافه کرد: این قانون در خصوص خودروهایی که سبقت غیرمجاز نیز داشته باشند اعمال خواهد شد.

فرمانده پلیس راه استان سیستان و بلوچستان، سرعت و سبقت غیر مجاز را دو عامل اصلی تصادفات جاده ای این استان اعلام کرد.