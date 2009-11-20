شناورهای کشتیرانی ایران تحت پوشش بیمه تردد می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با رد اخبار منتشره پیرامون نداشتن بیمه نامه های مورد قبول جهانی برای کشتیهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : تمامی شناورهای این شرکت تحت پوشش کامل بیمه ای از سوی کلوپ های معتبر P&I و بیمه گران بدنه و ماشین آلات قرار دارند و بدون هیچگونه محدودیتی در آبهای بین المللی در حال تردد هستند.

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برخی اظهار نظرات ناآگاهانه و یا مغرضانه برخی افراد پیرامون کاهش پوشش بیمه ای کشتی های ناوگان این شرکت بیان داشت: کشتیهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که با اقدام دولت انگلیس در ماه گذشته برخلاف عرف معمول احترام به قراردادهای تجاری، به طور یکجانبه در انگلیس قطع بیمه شدند اما با درخواستهای مکرر سایر بیمه گران کشورهای مختلف که دارای کلوپ معتبر P&I نیز هستند بطور کامل تحت پوشش قرار گرفتند.

این پوشش تا سقف 500 میلیون دلار و برای خسارت کالا، پرسنل، تصادفات، آلودگی و شخص ثالث از سوی بعضی از شرکتهای بیمه ای معتبر بین المللی در نظر گرفته شده است.

شرکت کشتیرانی تصریح کرد: هرچند این اقدام انگلیس با اعمال سیاست در امور تجاری و دریایی توسط اکثر شرکتهای کشتیرانی محکوم شده است از این رو اثر منفی این عمل دولت انگلیس باعث می شود بسیاری از مالکان بین المللی شرکتهای کشتیرانی، تمرکز بیمه کشتی در انگلیس را نامطمئن تلقی کرده و با این تجربه به دنبال ایجاد بازارهای بیمه غیر انگلیسی باشند.

از سوی دیگر این حرکت فرصتی را ایجاد کرد تا با تشکیل کنسرسیومی از شرکتهای بیمه داخلی و با رهبری بیمه مرکزی ،ایجاد پوشش های مشابه ایرانی برای صنعت کشتیرانی در کشور مورد توجه قرار گیرد.

علاوه بر این از سوی دولت به کشتیرانی و شرکتهایی که از سرویسهای بیمه ای بهره مند می شوند این اطمینان داده شده که در صورت ادامه توطئه های دولت انگلیس در قطع پوششهای بیمه ای، پوشش ریسک های مربوطه مورد تصویب قرار گرفته است.