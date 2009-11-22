70 درصد سایتهای فروش زنگ موبایل به مقررات احترام نمی گذارند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون اروپا که به مدت 18 ماه تحقیقاتی را در تمام کشورهای عضو این اتحادیه انجام داد اولین نتایج این بررسیها را در بروکسل ارائه کرد.

در این تحقیقات 301 سایت اینترنتی که آهنگهای زنگدار تلفنهای همراه را در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به اضافه نروژ و ایسلند می فروشند تحت کنترل قرار گرفتند.

پس از انجام این کنترلها 17 درصد از این سایتها بسته شدند و 52 درصد نیز مجبور شدند که تغییرات و اصلاحاتی را در اساسنامه خود ایجاد کنند که با مقررات کمیسیون اروپا سازگاری داشته باشند.

براساس گزارش رویترز، 30 درصد از موارد نیز هنوز در حال بررسی هستند.

این گزارش می افزاید: "41 درصد از سایتهای کنترل شده در ارائه اطلاعات مربوط به قیمتهای عرضه شده به روشی ناهماهنگ عمل می کنند، 75 درصد نیز برای بستن قراردادهای تجاری اطلاعات لازم را ارائه نمی کنند در حالی که 35 درصد از این سایتها تبلیغات گمراه کننده استفاده می کنند."