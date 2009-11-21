در لیگ مربیگری نمی کنم / سال آینده کار سختی پیش رو داریم

جمشید خیرآبادی مربی تیم ملی کشتی فرنگی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: قرار بود بنده به همراه نوربخش دیگر مربی تیم ملی کارهدایت تیم دانشگاه آزاد اسلامی را برعهده بگیریم که با انصراف این تیم عملا حضور ما در رقابتهای لیگ منتفی شد.

وی ادامه داد: دانشگاه آزادی ها قصد داشتند با یک بودجه بسیار محدود در لیگ شرکت کنند که عملا تیمداری با این مبلغ امکان پذیر نبود و موجب می شد شخصیت حقوقی ما بعنوان مربی تیم ملی زیر سوال برود و به همین دلیل از مربیگری این تیم انصراف دادیم.

خیرآبادی تصریح کرد: رقابتهای لیگ کشتی فرنگی می تواند از نظر مالی به کشتی گیران کمک کند و در کنار آن باعث رشد کشتی در کشور شود ولی این مسابقات باید در زمان مناسب به اتمام برسد تا زمان کافی برای شرکت در رقابتهای جام جهانی کشتی در ارمنستان وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: سال آینده کار سختی پیش رو داریم زیرا علاوه براینکه باید از عنوان دومی خود در رقابتهای جهانی روسیه دفاع کنیم، در بازیهایی آسیایی گوانگژو نیز که از اهمیت بسیار مهمی برای ورزش ایران برخوردار است باید نتایج خوبی را بدست آوریم.

خیرآبادی در پایان خاطرنشان کرد: در حال تالیف یک جلد کتاب جدید در مورد آموزش کشتی و مسائلی در مورد مدیریت در مربیگری کشتی هستم که بزودی به چاپ می رسد.