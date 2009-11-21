تامین اعتبار طرحهای مبتنی بر فناوری توسط معاونت تحقیقات وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان پذیرش طرحهای فناوری دارویی و بیوتکنولوژی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام شد.

بر اساس این فراخوان کلیه پژوهشگران دانشگاهها، مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی، مراکز رشد فناوری، پارکهای علمی و فناوری، شرکتهای دانش بنیان دولتی و خصوصی می توانند طرحهای خود در زمینه تولید مواد و فراورده های دارویی، بیولوژیک و بیوتکنولوژی را با توجه به اولویت های اعلام شده به این معاونت ارائه دهند.

پژوهشگران می توانند طرحهای خود را تاریخ 30 آذر ماه سال جاری و از طریق مراجعه به نشانی www.hbi.ir ارسال کنند.

بر اساس اعلام معاونت تحقیقات وزارت بهداشت کلیه پیشنهادهای فناوری مورد بررسی قرار گرفته و در صورت احراز شرایط و تصویب، اعتبار مورد نیاز آنها تامین می شود.

نتایج بررسی ها به صورت کتبی به اطلاع پژوهشگران ارائه کننده طرحهای فناوری می رسد.