  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۲۵

تامین اعتبار طرحهای مبتنی بر فناوری توسط معاونت تحقیقات وزارت بهداشت

تامین اعتبار طرحهای مبتنی بر فناوری توسط معاونت تحقیقات وزارت بهداشت

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از طرحهای پژوهشگران در زمینه تولید مواد و فرآورده های دارویی، بیولوژیک و بیوتکنولوژی حمایت مالی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان پذیرش طرحهای فناوری دارویی و بیوتکنولوژی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام شد.

بر اساس این فراخوان کلیه پژوهشگران دانشگاهها، مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی، مراکز رشد فناوری، پارکهای علمی و فناوری، شرکتهای دانش بنیان دولتی و خصوصی می توانند طرحهای خود در زمینه تولید مواد و فراورده های دارویی، بیولوژیک و بیوتکنولوژی را با توجه به اولویت های اعلام شده به این معاونت ارائه دهند.

پژوهشگران می توانند طرحهای خود را تاریخ 30 آذر ماه سال جاری و از طریق مراجعه به نشانی www.hbi.ir ارسال کنند.

بر اساس اعلام معاونت تحقیقات وزارت بهداشت کلیه پیشنهادهای فناوری مورد بررسی قرار گرفته و در صورت احراز شرایط و تصویب، اعتبار مورد نیاز آنها تامین می شود.

نتایج بررسی ها به صورت کتبی به اطلاع پژوهشگران ارائه کننده طرحهای فناوری می رسد.

کد مطلب 986859

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها