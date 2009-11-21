بومهن پردیس و جاجرود با مشکل کمبود معلم مواجه هستند

سهراب متانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بومهن اظهار داشت: کمبود نیروی انسانی بزرگترین دغدغه اداره آموزش و پرورش در شرق استان تهران است.

وی افزود: بخش مرکزی بومهن در جذب نیروی انسانی با مشکلات عدیده ای روبروست، دوری از پایتخت و طی فاصله طولانی آن هم به صورت روزانه از مهمترین عوامل کاهش انگیزه در معلمان برای حضور در مدارس تحت پوشش این مرکز شامل جاجرود، پردیس و بومهن است.

این مسئول یادآور شد: این مشکل زمانی تشدید شد که مزایای مربوط به این فاصله طولانی از جمله دستمزد بیشتر و تعطیلی پنج شنبه ها از نظام درسی حذف شد.

متانی، معضلات اقتصادی و فرهنگی را از مهمترین دلایل کاهش کیفیت آموزشی در این مناطق برشمرد و تاکید کرد: مشکلات معیشتی و درآمدهای پایین خانوارها در این مناطق باعث می شود والدین ساعات کمتری را برای رسیدگی به وضعیت آموزشی فرزندان خود اختصاص دهند.

وی ادامه داد: در نتیجه وجود مشکلات فوق ارتباط بین والدین دانش آموزان و مسئولان مدارس به حداقل رسیده و در نتیجه کیفیت آموزشی کاهش می یابد.

این مدیر با اشاره به افتتاح و بهره برداری از سه مدرسه در جاجرود، پردیس و بومهن در سال جاری گفت: با وجود این ساخت و سازها اگر نظری به آمار افزایش 10 درصدی سالیانه جمعیت دانش آموزی این مناطق بیندازیم خواهیم دید عدم احداث دو تا سه مدرسه در ابتدای هر سال تحصیلی به کاهش شدید فضای آموزشی می انجامد.

متانی گفت: این درحالی است که هنوز مناطق مسکونی متعددی مانند فازهای سه و چهار پردیس وشهرک طلاییه بومهن به بهره برداری کامل نرسیده اند.

رئیس اداره آموزش و پرورش بخش مرکزی بومهن ادامه داد: شرکت عمران در زمینه احداث مدارس فقط به اعطای زمین بسنده کرده و برای ساخت آن هزینه ای تقبل نمی کند و درنتیجه این اداره همواره متکی به منابع دیگری همچون کمکهای مردمی و خیرین مدرسه ساز است تا بتواند جوابگوی افزایش جمعیت سالیانه دانش آموزان باشد.