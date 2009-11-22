جدیدترین نحوه ارزشیابی مدارک دانشگاههای آلمان و اتریش اعلام شد

‌‌نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی دانشگاههای‌ کشور آلمان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم مدارک Diplom – Vorprüfung و Zwischenprüfung ، با شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان، "کاردانی" ارزشیابی‌ می‌ شود.

مدارک (‌ Diplom Ingenieur I (GH) – Diplom (FH) – Diplom Ingenieur (FH صادره‌ از کلیه‌ مدارس‌ عالی‌ فنی‌ و مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ که‌ منجر به‌ اخذ دیپلم‌ (I) می ‌شود، "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌ شود.

مدارک‌ (‌Diplom Ingenieur II (GH)-Diplom-Diplom Ingenieur-Magister Artium (MA صادره‌ از کلیه‌ دانشگاهها، مجتمع های‌ آموزش‌ عالی‌ و دانشگاههای‌ آموزش‌ عالی‌ هنر که‌ منجر به‌ اخذ دیپلم ‌(II) می ‌شود "کارشناسی‌ ارشد پیوسته" ارزشیابی‌ می ‌شود.

مدارک ( Doktor Ingenieur ( Dr. Ing و Doktor با شرط‌ داشتن‌ کارشناسی‌ ارشد، "دکترا" ارزشیابی‌ می ‌شود.

تعداد دانشگاههای معتبر کشور آلمان

وزارت علوم همچنین 63 دانشگاه کشور آلمان را در سطح ممتاز، 6 دانشگاه این کشور را در سطح گروه ب تا مقطع دکتری، یک دانشگاه را در سطح ب در گروه علوم انسانی و یک دانشگاه را در بخش فنی معتبر اعلام کرده است.‌

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی ‌دانشگاههای کشور اتریش

مدرک Diplom با 2 تا 3 سال‌ تحصیل از کلیه‌ کالجها با هر گرایشی‌ و همچنین‌ تحصیلات‌ نیمه‌ تمام‌ حداقل‌ با گذراندن‌ دوره‌ عمومی‌ دانشگاهها (Der erste Studienabschnitt) به‌ شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان، "کاردانی" ارزشیابی‌ می ‌شود.

مدارک‌ Diplom Ingenieur (FH )، Magister (FH )، Diplom Ingenier، art Magisterrt ،Magister با 3 تا 4 سال‌ تحصیل‌ (طول‌ دوره‌ اسمی ) صادره‌ از کلیه‌ دانشگاهها، دانشکده ‌های‌ هنرهای‌ عالی‌ و مدارس‌ عالی‌ فنی، "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شود.

مدارک‌ Diplom Ingenieur, Magister. art Magister با 4 تا 5 سال‌ تحصیل‌ (طول‌ دوره‌ اسمی) صادره‌ از کلیه‌ دانشگاهها، دانشکده‌ های‌ هنرهای‌ عالی‌ و در صورت‌ گذراندن‌ پایان‌ نامه، "کارشناسی‌ ارشد پیوسته" و با داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی، "کارشناسی‌ ارشد" ارزشیابی‌ می‌ شوند.

مدرک Doktor به‌ شرط‌ داشتن‌ مدارک‌ بندهای‌ 2 و 3 یا کارشناسی‌ ارشد، "دکترا" ارزشیابی‌ می ‌شود.

بر اساس اعلام وزارت علوم، 18 دانشگاه کشور اتریش در سطح یک و ممتاز و 4 دانشگاه در سطح 2 معتبر هستند.

لیست کامل دانشگاههای معتبر آلمان و اتریش در سایت اینترنتی اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم به نشانی

http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx قابل دسترسی است.