"جوانان گسترش فولاد تبریز" قهرمان مسابقات سه گانه مدرن جوانان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، در این مسابقات 11 تیم از استانهای تهران، قم، خراسان شمالی، خراسان رضوی، زنجان، آذربایجان شرقی، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، کرمانشاه، قزوین و باشگاه نفت فلات قاره طی دو روز به رقابت پرداختند.

این مسابقات با حضور 52 شرکت کننده در رده جوانان به پایان رسید و تیم گسترش فولاد تبریز در مجموع به مقام اول رسید و هیات زنجان الف هیات قم به ترتیب مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.

در بخش انفرادی جوانان نیز علی لطفی مقام اول، مهدی رحمتی دهکردی مقام دوم و آرش علی بخش فر مقام سوم را به دست آوردند که هر سه نفر از تیم گسترش فولاد تبزیر بودند.

همچنین رقابت های سه گانه در رده بزرگسالان با شرکت 13 تیم و 65 شرکت کننده در رشته های شنا، دوچرخ سواری و دوومیدانی در حال برگزاری است.

اولین مرحله مسابقه های سه گانه مدرن قهرمانی کشور به میزبانی استان هرمزگان و شهر بندرعباس و به میزبانی منطقه یکم نیروی دریایی ارتش از 28 آبان ماه آغاز شده و به مدت دو روز در بلوار ساحلی بندرعباس ادامه دارد.