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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۱

کارگاههای آموزش آزاد ادبیات ویژه زمستان برگزار می‌شود

کارگاههای آموزش آزاد ادبیات ویژه زمستان برگزار می‌شود

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در فصل زمستان یک دوره کارگاه آموزش داستان‌نویسی و مبانی ادبیات برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه کارگاههای آموزش آزاد فصل زمستان انجمن نویسندگان کودک و نوجوان اعلام شد.

در این کارگاهها سیامک گلشیری عناصر داستان، شهرام شفیعی داستان کودک و نوجوان ، سیدمحمد حسینی ویراستاری، مهدی حجوانی زیبایی‌شناسی ادبیات، عرفان نظرآهاری شعر کودک و نوجوان و علیرضا کرمانی جامعه‌شناسی ادبیات کودک را آموزش می‌دهند.

همچنین مبانی ادبیات کودک و نوجوان توسط تعدادی از اساتید انجمن آموزش داده می‌شود. علاقمندان می‌توانند تا اواسط آذرماه برای ثبت نام در این دوره‌ها به آدرس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان واقع در خیابان سمیه، کوچه پروانه، شماره 2 مراجعه کنند.

کد مطلب 986942

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