به گزارش خبرنگار مهر، برنامه کارگاههای آموزش آزاد فصل زمستان انجمن نویسندگان کودک و نوجوان اعلام شد.

در این کارگاهها سیامک گلشیری عناصر داستان، شهرام شفیعی داستان کودک و نوجوان ، سیدمحمد حسینی ویراستاری، مهدی حجوانی زیبایی‌شناسی ادبیات، عرفان نظرآهاری شعر کودک و نوجوان و علیرضا کرمانی جامعه‌شناسی ادبیات کودک را آموزش می‌دهند.

همچنین مبانی ادبیات کودک و نوجوان توسط تعدادی از اساتید انجمن آموزش داده می‌شود. علاقمندان می‌توانند تا اواسط آذرماه برای ثبت نام در این دوره‌ها به آدرس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان واقع در خیابان سمیه، کوچه پروانه، شماره 2 مراجعه کنند.