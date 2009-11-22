اخباری از "هزاره سرایش شاهنامه"/ جایزه جهانی فردوسی حامی پیدا کرد

یاسر موحدفرد دبیر کل بنیاد فردوسی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: همانطور که می دانید 25 اسفند ماه سالجاری مصادف است با هزارمین سالگرد پایان سرایش شاهنامه توسط فردوسی که این رویداد توسط یونسکو به ثبت جهانی رسیده است.

وی ادامه داد: به همین منظور بنیاد فردوسی پیشنهادهای مختلفی را به یونسکو ارائه کرد که به تصویب رسیده است ولی اجرای این مصوبات نیازمند هماهنگی داخلی و اختصاص بودجه است که در حال حاضر تمامی تمرکز ما بر مسئله رایزنی با نهادهای مختلف فرهنگی دولتی است تا یک ستاد هماهنگی راه‌اندازی شود تا در این ستاد بتوان برنامه‌های اسفندماه را در ایران و مقر یونسکو در پاریس برنامه ریزی کرد.

موحدفرد تاکید کرد: نخستین گام پس از راه‌اندازی ستاد این است که یک ساختمان به عنوان دبیرخانه "ثبت هزاره پایان سرایش شاهنامه" در تهران در نظر گرفته شود که بتوان در این مکان برنامه‌ها، نشستها و جلسات مختلف را برگزار کرد. در حال حاضر دفتر بنیاد فردوسی در تهران و مشهد از لحاظ فیزیکی پاسخگوی برپایی اینگونه نشستها و نمایشگاهها نیست. این رویداد فرهنگی نیازمند مکانی مستقل است که تا اسفندماه کارهای دبیرخانه‌ای در آن صورت گیرد و در تاریخ برنامه نیز بتوان نشستها، جشنها، نمایشگاهها و دیگر برنامه‌ها را در آن برگزار کرد.

دبیر کل بنیاد فردوسی با اشاره به اینکه تا چند هفته دیگر نتایج رایزنیها با نهادهای مختلف فرهنگی مشخص می‌شود بیان کرد: البته برنامه‌های مدنظر برای "ثبت هزاره پایان سرایش شاهنامه" تنها با گرفتن یک مکان محقق نمی شود بلکه یک نهاد دولتی چون سازمان میراث فرهنگی، شهرداری یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید مسئولیت ستاد هماهنگی را برعهده بگیرد و پاسخگوی نیازها باشد. اگر نهادهای مختلف نمی‌خواهند بودجه ای را مستقلا در اختیار بنیاد فردوسی قرار دهند می توانند آن اعتبار را در اختیار نهاد متولی بگذارند تا این برنامه هرچه بهتر در سطح ملی و جهانی برگزار شود.

وی تاکید کرد: امیدواریم با محقق شدن این ستاد مراکز مختلفی که به نام شاهنامه و فردوسی مصوب شده‌اند در سال 2010 میلادی که هزاره پایان سرایش شاهنامه در آن ثبت شده، وارد فاز عملیاتی ساخت شوند.

موحدفرد در پایان خبر داد: چندی پیش بنیاد فردوسی موفق شد جایزه جهانی فردوسی را در یونسکو به ثبت برساند که به تازگی یک نهاد فرهنگی دولتی متقبل شده است که با همکاری دفتر یونسکو در ایران این جایزه را به صورت سالانه به میراث مکتوب جهانی اعطا کند.