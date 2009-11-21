تدوین استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان آموزشی/ رتبه بندی بیمارستانها

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتباربخشی موسسه ای یکی از برنامه های مهم معاونت آموزشی وزارت بهداشت است و در تدوین این استانداردها رویکرد آموزشی با محور مراقبت از بیمار در نظر گرفته می شود.

ضیایی خاطرنشان کرد: بیمارستانهای آموزشی دارای فرآیند آموزش و خدمات درمانی به صورت توامان هستند و به همین منظور در ارزشیابی نیز هر دو این موضوعات درنظر گرفته می شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر برای تدوین استانداردها، مطالعه متون، استانداردهای آموزش بالینی و بیمار محور به پایان رسیده و پس از تصویب در شورای گسترش برای اجرا ابلاغ می شود.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت اضافه کرد: در بخشی از این اعتباربخشی، استانداردهای موجود بیمارستانهای آموزشی نیز بازنگری می شود و با این کار بخشی از این بیمارستانها تجمیع می شوند.

وی تاکید کرد: اعتباربخشی و در کنار آن رتبه بندی بیمارستانهای آموزشی نیز در بخش دیگری از استانداردها درنظر گرفته شده است.