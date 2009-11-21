تولید گوشت خوراکی در آزمایشگاه / آینده غذای بشر در گرو بیوتکنولوژی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان اعلام کردند به زودی قادر خواهند بود گوشت خوراکی مورد نیاز بشر را در آزمایشگاهها تولید کنند و به این شکل نیاز به پرورش دامها به منظور تامین گوشت خوراکی از بین خواهد رفت، توانایی که جنبه های مثبت و منفی فراوانی در کنار یکدیگر داشته و می تواند انتقاد بسیاری از گروه های بهداشتی و مخالف دانش مهندسی بیولوژیکی را برانگیزد.

مهندسان بیولوژیکی تاکنون توانسته اند اعضای مختلف بدن جانداران را در آزمایشگاه ها رشد داده و به وجود آورند و به اعتقاد محققان دانشگاه ماستریخت در هلند استفاده از این شیوه در تولید گوشت می تواند تقاضای روز افزون برای مصرف گوشت در جهان را تحت کنترل درآورد.

به گفته این دانشمندان تولید آزمایشگاهی ماهیچه می تواند با جلوگیری از کشته شدن حیوانات از عذاب کشیدن آنها جلوگیری کند، مانع از انتقال بیماری های مرتبط با دام و طیور به غذای انسان شود، از میزان فضای مورد نیاز برای پرورش دام بکاهد ( در حال حاضر دامداری ها در حدود 70 درصد از میزان زمینهای کشاورزی را به خود اختصاص داده اند) و از انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از پرورش دام و طیور که 18 درصد از تولید گازهای گلخانه ای را به خود اختصاص داده است جلوگیری کند.

سلولهای بنیادین منبع اصلی تولید گوشتهای آزمایشی به شمار می رود زیرا این سلولها توانایی تبدیل شدن به هر نوع بافت گوشتی را خواهند داشت و تمرکز دانشمندان در این مطالعه بر روی سلولهای اقماری که سلولهای بنیادین مرتبط با تولید و ترمیم ماهیچه ها به شمار می روند، قرار دارد.

به منظور تولید گوشت ماهیچه از سلولهای اقماری محققان از شیوه های رایج کشت نسوج استفاده کرده و سلولهای بنیادین را با ماتریکسی سه بعدی و قابل انحلال می آمیزند و با کمک محرک الکتریکی و انبساط مکانیکی به رشد طبیعی نسوج کمک می کنند.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، در حالی که دانشمندان دستیابی به چنین هدفی را بسیار دوردست دانسته و نیازمند زمانی طولانی می دانند، تفکرات منفی در رابطه با این فناوری آغاز شده و بسیاری از عدم امکان اطمینان به سپردن تولید یکی از مهمترین منابع اصلی غذای بشر به آزمایشگاه های بیوتکنولوژی سخن می گویند.