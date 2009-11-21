دانشگاه علوم انتظامی قهرمان مسابقات کاراته کارکنان پایور ناجا شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در هجدهمین دوره رقابتهای کاراته کارکنان پایور ناجا که از روز جمعه در سالن ورزشی بعثت آغاز شده بود در رشته آزاد تیم یگان ویژه به قهرمانی رسید، اردبیل دوم شد و استان اصفهان در رده سوم جای گرفت.

در قسمت کنترلی نیز تیم دانشگاه علوم انتظامی به مقام اول دست یافت، قزوین به مقام دوم رسید و تیمهای آذربایجان غربی و تهران بزرگ به طور مشترک سوم شدند.

همچنین کاپ اخلاق این دوره از مسابقات به تیم قزوین تعلق گرفت.

در این رقابتها 26 تیم از استانهای اردبیل، اصفهان، زنجان، لرستان، خراسان جنوبی، خوزستان، گیلان، کردستان، تهران، قم، یزد، آذربایجان شرقی وغربی، گلستان، مرکزی، کرمانشاه، مازندران و قزوین و تیمهای مراکز آموزشی شهید چمران، شهید بهشتی، شهید رجایی و دانشگاه علوم انتظامی به مدت دو روز مسابقه می دهند.