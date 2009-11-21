  1. استانها
  2. قزوین
۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۸:۵۰

دانشگاه علوم انتظامی قهرمان مسابقات کاراته کارکنان پایور ناجا شد

دانشگاه علوم انتظامی قهرمان مسابقات کاراته کارکنان پایور ناجا شد

قزوین- خبرگزاری مهر: در هجدهمین دوره رقابتهای کاراته کارکنان پایور ناجا در قزوین تیم دانشگاه علوم انتظامی در رشته کنترلی قهرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در هجدهمین دوره رقابتهای کاراته کارکنان پایور ناجا که از روز جمعه در سالن ورزشی بعثت آغاز شده بود در رشته آزاد تیم یگان ویژه به قهرمانی رسید، اردبیل دوم شد و استان اصفهان در رده سوم جای گرفت.

در قسمت کنترلی نیز تیم دانشگاه علوم انتظامی به مقام اول دست یافت، قزوین به مقام دوم رسید و تیمهای آذربایجان غربی و تهران بزرگ به طور مشترک سوم شدند.

همچنین کاپ اخلاق این دوره از مسابقات به تیم قزوین تعلق گرفت.

در این رقابتها 26 تیم از استانهای اردبیل، اصفهان، زنجان، لرستان، خراسان جنوبی، خوزستان، گیلان، کردستان، تهران، قم، یزد، آذربایجان شرقی وغربی، گلستان، مرکزی، کرمانشاه، مازندران و قزوین و تیمهای مراکز آموزشی شهید چمران، شهید بهشتی، شهید رجایی و دانشگاه علوم انتظامی به مدت دو روز مسابقه می دهند. 

کد مطلب 987011

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها