گویاسازی کتابهای درسی دانشگاهی/ انتشار فایل صوتی کلاسهای درس

مرتضی زرینه زاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر، آمار صندوق رفاه دانشجویان از تعداد دانشجویان نابینا و کم بینا را حدود 300 نفر اعلام کرد و گفت: صندوق رفاه دانشجویان در حال پیگیری است تا گروههای آموزشی که دارای دانشجویان نابینا و کم بینا هستند را به گونه ای تجهیز کند تا اساتید مربوطه درسها را به صورتی ارائه کنند که ضبط شود و با استفاده از نرم افزاری که تهیه کردیم به صورت نوشتاری درآید و در اختیار دانشجو قرار گیرد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان درباره هزینه های گویاسازی کتابهای مورد نیاز دانشجویان نابینا و کم بینا در مقاطع تحصیلی مختلف گفت: گویاسازی کتابها برای این دانشجویان کاری است که به هر قیمتی باید انجام شود. در صورتی که گویاسازی کتابهای مورد نیاز دانشجویان نابینا و کم بینا به طور مستمر دنبال شود پیش بینی می شود که ظرف دو سال آتی کلیه کتابهایی که برای تحصیلشان نیاز است گویاسازی شوند.

زرینه زاد با بیان اینکه گویاسازی کتابهای درسی دانشگاهی مختص دانشجویان نابینا و کم بینا نیست، خاطرنشان کرد: دنیا در حوزه علم به سمت استفاده از گوش حرکت می کند و دانشجویان بینا نیز می توانند از کتابهای گویا شده بهره ببرند یعنی کتاب گویا شده را در گوشی موبایل خود بریزند یا در ضبط ماشین بگذارند و گوش دهند و از هدر رفتن وقتشان در ترافیک جلوگیری کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان تاکید کرد: در صورتی که بحث گویاسازی کتابهای درسی دانشگاهی با جدیت فعال شود کیفیت تحصیل دانشجویان افزایش چشمگیری پیدا می کند.

وی از تدارک کلاسهای آموزش مهارت کامپیوتر برای دانشجویان نابینا و کم بینا خبر داد و درباره آمار این دانشجویان که در این گفتگو 300 نفر اعلام شد به مهر گفت: قطعا دانشگاهها آمار درستی از تعداد دانشجویان نابینا و کم بینا به صندوق رفاه اعلام نکرده اند اما امیدواریم در جریان کلاسهایی که جهت آموزش مهارت کامپیوتر برای دانشجویان نابینا و کم بینا برگزار خواهند شد آمار درست تعداد این دانشجویان نیز حاصل شود.