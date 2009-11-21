به گزارش خبرنگار مهر، گاردین اعلام کرد مدیران استودیو فیلمسازی ورکینگ تایتل به تازگی دست به کار تولید چند پروژه شدهاند که یکی از آنها ادامهای بر کمدی سال 2003 "جانی اینگلیش" با بازی روان اتکینسن کمدین سرشناس بریتانیایی است و همه او را در ایران و بسیاری از نقاط جهانی با نام مستر بین میشناسند.
"جانی اینگلیش" به کارگردانی پیتر هوویت سال 2003 با بودجهای 35 میلیون دلاری تولید شد و در نخستین هفته اکران در بیش از 2200 سینمای آمریکا و کانادا 9 میلیون دلار فروخت. فروش فیلم در آمریکای شمالی 28 میلیون دلار، در بریتانیا 19 میلیون پوند و در دیگر نقاط دنیا جز آمریکا و بریتانیا حدود 130 میلیون دلار بود.
تیم بون رئیس ورکینگ تایتل ـ که فیلمهایی بسیار موفق چون "خاطرات روزانه بریجیت جونز" و "ناتینگ هیل" را در کارنامه دارد ـ همچنین از برنامه این استودیو برای تولید نسخه سینمایی رمان "تعمیرکار دورهگرد، خیاط، سرباز، جاسوس" خبر داد. این فیلم را توماس آلفردسن سوئدی میسازد که فیلم بسیار موفق و تحسینشده "بگذار نفر مناسب وارد شود" را کارگردانی کرده است.
برخی منتقدان و کارشناسان در تابستان گرم سال 2003 به سردی از "جانی اینگلیش" استقبال کردند و فیلیپ فرنچ منتقد سرشناس روزنامه آبزرور فیلم را یک نسخه هجوآمیز بیهوده و بیارزش برای مجموعه فیلمهای جیمز باند توصیف کرد. پیتر بردشا منتقد گاردین هم آن را تلاش برای یافتن مخاطبان مستر بین در خارج از مرزهای بریتانیا دانست.
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