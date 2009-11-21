ضوابط ورود کالاهای همراه حجاج به کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران حجاج می توانند در دو ساک مسافرتی به ابعاد (25* 45*55 سانتی متر و 30*50*60 سانتی متر) با وزنی معادل 40 کیلوگرم کالا را به کشور حمل کنند.

ساک دستی کوچک به ابعاد (20*30*35 سانتی متر) برای جا دادن وسایل شخصی با ارزش و کم حجم است که زائران می توانند آن را با خود به داخل هواپیما ببرند.

گمرک جمهوری اسلامی همچنین توصیه کرده است زائران از قرار دادن اشیایی مانند ناخن گیر، قیچی، ابزار فلزی، اسلحه اسباب بازی، وسایل و آلات مشکوک و غیرقابل بازرسی در این ساک خودداری کنند.

بر اساس اعلام گمرگ زائران برای حمل آب زمزم باید بطری های مناسبی را که بتوان در ساک کوچک جای داد، انتخاب کنند. حمل آب به داخل هواپیما خارج از این ضوابط به دلیل مشکلات فنی ممنوع است.

چنانچه حجاج اقدام به خرید هرگونه کالا، خارج از ضوابط و شرایط تعیین شده کنند یا بسته های نایلونی اضافه بر ساک کوچک داشته باشند، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تعهدی در مورد تحویل یا حمل آنها نخواهد داشت.

ساک های مسافرتی حجاج در صورتی که حاوی کالای ممنوعه نبوده یا جنبه تجاری نداشته باشد به عنوان کالای مجاز، مشمول تسهیلات گمرکی خواهد بود و مسئولان گمرک مساعدت لازم را برای ترخیص آنها به عمل خواهند آورد.

همه زائران می توانند حداکثر تا سقف ارزشی 80 دلار، کالای مجاز را بدون پرداخت حقوق گمرکی ترخیص کنند و مازاد بر آن در صورت نداشتن جنبه تجاری تا سقف ارزشی 80 دلار با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است، مشروبط بر اینکه کالاهای مزبور از نوع کالاهای ممنوع شرعی و یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشد.

این کالاها بار همراه زائر محسوب نمی شود و زائران باید از خرید آنها جدا خودداری کنند: انواع تلویزیون، ضبط صوت های بزرگ، چرخ خیاطی، جارو برقی، ماشین ظرفشویی و لباسشویی، انواع یخچال و فریزر، آبگرمکن، اجاق گاز، دوچرخه، کالسکه بچه، فرش ماشینی، موکت، ماشین بافندگی، چینی آلات، موتور برق و کولر گازی.