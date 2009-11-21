طرح مهارت آموزی دانشجویان در دو دانشگاه مازندران اجرایی شد

علی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان مازندران افزود: طرح فوق هم اکنون در دانشگاه های علم و صنعت بهشهر و دانشگاه علوم کشاورزی مازندران در حال اجرا شدن است.

وی خاطرنشان کرد: طرح مهارت آموزی دانشجویان قرار است در یک پروسه زمانی کوتاه مدت تمامی دانشگاه های استان را پوشش دهد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران با اشاره به اینکه امسال 33 درصد آموزشهای فنی و حرفه ای استان در دانشگاه ها اجرایی خواهد شد، بیان کرد: اجرای طرح مهارت آموزی در سطح ادارات و آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان نیز در استان انجام می شود.

صابری با بیان اینکه آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای در دانشگاه ها برای دانشجویان بسیار مفید بوده است، یادآور شد: جذب دانشجویان مهارت آموز در بازار کار توفیق شایسته ای برای دولت خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحقق 80 درصد تعهدات آموزشی و مهارتی این اداره کل در سال جاری افزود: فناوری اطلاعات و ارتباطات هم اکنون در تمامی آموزشگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای استان نمود عینی پیدا کرده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران همچنین از افتتاح چهار پروژه مصوب سفر دولت نهم به مازندران همزمان با دهه فجر امسال در شهرهای استان خبر داد.

صابری افزود: افتتاح مرکز جوار کارخانه در شهرک صنعتی سلمانشهر، افتتاح مراکز کلاردشت و گلوگاه و پروژه رستوران و هتلداری مرکز استان از پروژه های شاخص قابل افتتاح در دهه فجر سال جاری خواهد بود.