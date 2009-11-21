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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۹:۰۵

طرح مهارت آموزی دانشجویان در دو دانشگاه مازندران اجرایی شد

طرح مهارت آموزی دانشجویان در دو دانشگاه مازندران اجرایی شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران گفت: برای نخستین بار در استان طرح مهارت آموزی دانشجویان به صورت پایلوت در دو دانشگاه مازندران اجرایی شد.

علی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان مازندران افزود: طرح فوق هم اکنون در دانشگاه های علم و صنعت بهشهر و دانشگاه علوم کشاورزی مازندران در حال اجرا شدن است.

وی خاطرنشان کرد: طرح مهارت آموزی دانشجویان قرار است در یک پروسه زمانی کوتاه مدت تمامی دانشگاه های استان را پوشش دهد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران با اشاره به اینکه امسال 33 درصد آموزشهای فنی و حرفه ای استان در دانشگاه ها اجرایی خواهد شد، بیان کرد: اجرای طرح مهارت آموزی در سطح ادارات و آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان نیز در استان انجام می شود.

صابری با بیان اینکه آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای در دانشگاه ها برای دانشجویان بسیار مفید بوده است، یادآور شد: جذب دانشجویان مهارت آموز در بازار کار توفیق شایسته ای برای دولت خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحقق 80 درصد تعهدات آموزشی و مهارتی این اداره کل در سال جاری افزود: فناوری اطلاعات و ارتباطات هم اکنون در تمامی آموزشگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای استان نمود عینی پیدا کرده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران همچنین از افتتاح چهار پروژه مصوب سفر دولت نهم به مازندران همزمان با دهه فجر امسال در شهرهای استان خبر داد.

صابری افزود: افتتاح مرکز جوار کارخانه در شهرک صنعتی سلمانشهر، افتتاح مراکز کلاردشت و گلوگاه و پروژه رستوران و هتلداری مرکز استان از پروژه های شاخص قابل افتتاح در دهه فجر سال جاری خواهد بود.

کد مطلب 987055

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