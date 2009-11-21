عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- یونیسف افغانستان را بدترین محل برای کودکان توصیف کرد.
-نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان را یک شریک بی ارزش توصیف کرد.
- سازمان ملل نسبت به شکنجه و کشتار در یمن هشدار داد.
- سازمان سیا و پاکستان توافقی در زمینه تبادل اطلاعات امضا کردند.
- لولا داسیلوا رئیس جمهوری برزیل خواستار توقف شهرک سازی از سوی رژیم اسرائیل شد.
- انتقاد رؤسای جمهوری آرژانتین و برزیل از حضور آمریکا در منطقه لاتین.
- وزارت کشور مصر اعلام کرد که بامداد جمعه صدها تظاهرکننده تلاش کردند تا به سفارت الجزایر در قاهره حمله کنند. در پارچه نوشتههایی که تظاهرکنندگان حمل میکردند خواهان خروج سفیر الجزایر و تمام شهروندان الجزایری از مصر شدند.
- "هلن توماس" رئیس تیم خبرگزاران در کاخ سفید میگوید: جرج بوش بدترین رئیسجمهوری تاریخ آمریکا بود و باراک اوباما نیز با وجود برخورداری از وجدانی بیدار از شجاعت کافی برخوردار نیست.
- کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ایران را به سبب ناآرامی های پس از انتخابات مورد انتقاد قرار داد.
- کشته شدن دستکم 25 نفر در بمبگذاری های کابل.
- اپوزیسیون در آلبانی خواستار بازشماری آراء شد.
- رابرت وود سخنگوی معاون وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که ایران رفتار و تفکر خود را در زمینه هسته ای تغییر دهد.
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