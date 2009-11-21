1400 میلیارد ریال در بنادر خوزستان سرمایه گذاری شد

ابراهیم ایدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی در بخشهای ساخت انبار، مخازن نفتی، کارخانه تصفیه روغن، آزمایشگاه مواد فلزی و ساخت پایانه نگهداری فراورده های نفتی است.

ایدنی با بیان اینکه این میزان سرمایه گذاری در اجرای اصل 44 قانون اساسی در استان محقق شده است، گفت: این سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری، کاهش بهای تمام شده کالا، ارتقای جایگاه بنادر خوزستان در کشور و مجامع بین المللی و ایجاد اشتغال انجام شده است.

وی نیاز نداشتن به پروانه ساخت، ایجاد تاسیسات زیربنایی، معافیت از پرداخت عوارض شهرداری، برخورداری از معافیت مالیاتی مناطق محروم به میزان 50 درصد، ایجاد شرایط مناسب و برگشت سرمایه در چهار سال و امنیت جابجایی و نگهداری کالا در بندر را از خدماتی برشمرد که برای تسهیل در سرمایه گذاری بخش خصوصی ارائه شده است.