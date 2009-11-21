به گزارش خبرگزاری مهر، آرش برهانی مهاجم ملی پوش استقلال در نیم فصل اول با به ثمر رساندن 8 گل بهترین گلزن آبی های پایتخت بود. برهانی طی سه فصل اخیر با گلزنی های پیاپی خود به یکی از برترین گلزنان تاریخ استقلال در لیگ تبدیل شده و تا شکستن رکورد صمد مرفاوی و غلامحسین مظلومی فاصله زیادی ندارد. سایت گل 10 گلزن برتر استقلال در تاریخ لیگ را معرفی می کند:

1.رضا عنایتی(55 گل)

کاپیتان دوم استقلال در این فصل از سال 82 تا 84 با زدن 52 گل در 82 بازی توانست رکورد بهترین گلزن استقلال در لیگ را به نام خود ثبت کند. عنایتی در فصل 84 با هت تریک مقابل ملوان رکورد 30 ساله مظلومی را شکست و برترین گلزن استقلال در لیگ شد. این بازیکن در این فصل نیز 3 گل زده است و در مجموع 98 بازی در لیگ برای استقلال 55 گل زده است. میانگین گلزنی عنایتی در هر بازی حدود 0.6 گل است. عنایتی در صورت حضور مستمر در استقلال می توانست رکورد خود را به 100 گل نیز برساند.

2. غلامحسین مظلومی(40 گل)

سرپرست فعلی ابی های پایتخت از سال 54 تا 84 رکوردار گلزنی برای این تیم به شمار می رفت. مظلومی طی 82 بازی در لیگ موفق به زدن 40 گل شد. مظلومی در فصل 52 و 53 دو بار موفق به کسب عنوان اقای گلی شد. 10 گل او در فصل 53 تخت جمشید نقش مهمی در اولین و تنها قهرمانی استقلال در لیگ تخت جمشید داشت.

3. صمد مرفاوی (38 گل)

سرمربی کنونی تیم استقلال از سال 68 تا 76 برای این تیم در لیگ به میدان رفت و طی 88 بازی موفق به زدن 38 گل شد. البته مرفاوی مدتی را در کشاورز و مدتی نیز در کویت و سنگاپور بازی کرد. وی در اولین فصل حضور در استقلال در لیگ قدس سال 68 برای این تیم 13 گل زد و دومین گلزن برتر فصل پس از محمد احمدزاده شد. مرفاوی در همین فصل زننده گل قهرمانی استقلال در بازی فینال مقابل پرسپولیس بود.

4. آرش برهانی (37 گل)

اقای گل فصل گذشته لیگ برتر در اولین سال حضورش در استقلال نا امید کننده ظاهر شد، اما در فصل قبل 21 گل زد و نقش مهمی در قهرمانی استقلال داشت. برهانی تاکنون طی 76 بازی برای استقلال در لیگ برتر موفق به زدن 37 گل شده است و تا پایان فصل به رتبه دوم گلزنان استقلال در تاریخ لیگ صعود خواهد کرد.

5. سیاوش اکبرپور(36 گل)

مهاجم نیمکت نشین استقلال در این فصل فقط موفق به زدن یک گل شده است که این گل را در بازی با ابومسلم به ثمر رساند. اکبرپور اولین گل خود برای استقلال را نیز در فصل 83 به ابومسلم زد و تاکنون 115 بازی 36 گل به ثمر رسانده است. این بازیکن در فصل 83-84 زوج موفقی را با عنایتی تشکیل داده بود که منجر به قهرمانی استقلال و اقای گلی عنایتی شد.

6. علی سامره (32 گل)

علی سامره در فصل 79 به استقلال پیوست و در اولین سال حضورش در این تیم با زدن 13 گل دومین گلزن برتر لیگ شد. سامره در 77 بازی موفق به زدن 32 گل برای استقلال شد و در اواسط فصل 83 بود که به دلیل نیمکت نشینی های مداوم و اختلاف سلیقه با امیر قلعه نوعی راهی فوتبال امارات شد. این بازیکن در لیگ امارات نیز یکی از گلزنان برتر بود و در این فصل نیز پس از بازگشت به ایران اکنون در تیم مس کرمان بازی می کند.

7. فرهاد مجیدی(31 گل)

کاپیتان و باسابقه ترین بازیکن حال حاضر استقلال در 118 بازی که تاکنون برای استقلال در لیگ انجام داده ، 31 گل نیز به ثمر رسانده است. فرهاد مجیدی زمانی اولین گل خود را به ثمر رساند که صمد مرفاوی در حال خداحافظی از این تیم بود. مجیدی بیشتر دوران فوتبال خود را در لیگ امارات سپری کرد و یکی از بهترین گلزنان امارات در دهه اخیر بود. این بازیکن در داربی این فصل بالاخره موفق به گلزنی مقابل پرسپولیس نیز شد.

8. هادی نراقی (29 گل)

مهاجم ریز نقش آبی پوشان در دهه پنجاه طی 106 بازی 29 گل برای این تیم به ثمر رساند. نراقی که سابقه قهرمانی آسیا با تیم ملی جوانان را نیز دارد، اولین بار در فصل 52 تخت جمشید مقابل بانک ملی گلزنی کرد. بهترین رکورد وی نیز 9 گل در یک فصل بود که در فصل 56 ان را ثبت کرد.

9. علی جباری(28 گل)

کاپیتان و ستاره استقلال در اواخر دهه چهل یکی از برترین گلزنان تاریخ باشگاه استقلال است. جباری فقط در 5 فصل لیگ استقلال را همراهی کرد و در 80 بازی موفق به زدن 28 گل شد. بهترین عملکرد او در یک فصل زدن 10 گل بود که در سال 1350 رقم خورد. در فصل 53 که استقلال با کاپیتانی این بازیکن قهرمان لیگ تخت جمشید شد، جباری 5 گل برای استقلال به ثمر رساند. کاپیتان اسبق استقلالی ها اخرین گل خود را مقابل ملوان در فصل 54 به ثمر رساند و پس از ان راهی تیم راه اهن شد.

10. ادموند اختر(26 گل)

مهاجم ارمنی استقلال در دهه هفتاد، از سال 73 تا 76 طی چهار فصل 75 بار برای این تیم به میدان رفت و موفق به زدن 26 گل شد. اختر در اولین فصل حضورش در استقلال 10 گل زد و البته گل او به پرسپولیس در بازی نیمه نهایی لیگ نیز جنجال به پا کرد! در دومین فصل 11 گل زد و در فصل 75 نیز فقط 5 گل به ثمر رساند. ادموند اختر در اخرین فصل حضورش در استقلال موفق به گلزنی نشد.