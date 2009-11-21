استیل آذین برابر عجمان به پیروزی رسید/ نیمکت نشینی کریمی و نیکبخت

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی که جمعه شب در دبی برگزار شد، شاگردان حمید استیلی 3-2 حریف را شکست دادند. امیر شاپورزاده در دقیقه 7 از نقطه پنالتی، رضا نوروزی در دقیقه 14 و افشین چاووشی در دقیقه 44 گلهای استیل آذین را به ثمر رساندند.

علی کریمی و نیکبخت واحدی در این بازی نیمکت نشین بودند و در نیمه دوم به میدان رفتند. استیل اذین در دو بازی قبلی مقابل الوصل 5-1 پیروز و به الوحده 2-1 باخته بود.

تیم فوتبال استیل آذین برای حضور در نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر از هفته گذشته اردوی آماده سازی خود را در امارات برپا کرده بود.