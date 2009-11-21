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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۸:۳۰

در اردوی امارات /

استیل آذین برابر عجمان به پیروزی رسید/ نیمکت نشینی کریمی و نیکبخت

استیل آذین برابر عجمان به پیروزی رسید/ نیمکت نشینی کریمی و نیکبخت

تیم فوتبال استیل اذین در سومین و اخرین بازی تدارکاتی خود در دوبی مقابل عجمان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی که جمعه شب در دبی برگزار شد، شاگردان حمید استیلی 3-2 حریف را شکست دادند. امیر شاپورزاده در دقیقه 7 از نقطه پنالتی، رضا نوروزی در دقیقه 14 و افشین چاووشی در دقیقه 44 گلهای استیل آذین را به ثمر رساندند.

علی کریمی و نیکبخت واحدی در این بازی نیمکت نشین بودند و در نیمه دوم به میدان رفتند. استیل اذین در دو بازی قبلی مقابل الوصل 5-1 پیروز و به الوحده 2-1 باخته بود.

تیم فوتبال استیل آذین برای حضور در نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر از هفته گذشته اردوی آماده سازی خود را در امارات برپا کرده بود.

کد مطلب 987079

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