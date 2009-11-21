200 دانش آموز قزوینی همیار پلیس شدند

مهدی یدی همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: این طرح با هماهنگی سازمان آموزش و پرورش و پلیس استان قزوین در 35 مدرسه نواحی یک و دو آموزش و پرورش استان که در حاشیه خیابانها قرار دارند، در حال اجراست.



وی هدف از اجرای این طرح را افزایش ایمنی جان دانش‌آموزان و ایجاد محیطی ایمن، گسترش و احیای فرهنگ احترام به قوانین و مقررات، ارتقای سطح آگاهی دانش‌آموزان در خصوص شناخت علایم و مقررات عبور و مرور، تقویت پیروی از نظم و انضباط برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر قزوین دانست.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار قزوین یادآور شد: باتوجه به افزایش میزان صدمات جانی و مالی ناشی از تصادفات مربوط به کودکان طی سال‌های گذشته با اجرای این طرح از بروز تصادفات دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی جلوگیری خواهد شد.



وی تصریح کرد: در این راستا شهرداری قزوین طرح ایمن‌سازی دبستان‌ها را با خط کشی محل عبور دانش‌آموزان از عرض خیابان، تابلوگذاری، تعیین محدوده کاهش سرعت برای وسایط نقلیه نیز اجرا کرده است.



به گفته یدی همدانی با همکاری پلیس، دوره آزمون عملی و نظری دانش‌ آموزان براساس ضوابط و مقرارت ترافیکی و راهنمایی و رانندگی طی مدت دو ساعت به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر 200 دانش‌آموز دختر و پسر با نیروی انتظامی همکاری می‌کنند و برای هر مدرسه سه دست لباس شامل (جلیقه، پرچم و سوت ) به سازمان آموزش و پرورش استان تحویل شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار قزوین خاطرنشان کرد: از هر مدرسه تعدادی دانش آموز برای اجرای این طرح انتخاب شده‌اند که به عنوان یک پلیس وظیفه شناس در خصوص رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به والدین خود تذکر لازم را می‌دهند.