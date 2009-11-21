۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۸:۳۳

علی حمد البداوی داور دیدار تیم های ملی فوتبال اردن - ایران شد

کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا علی حمد البداوی از امارات را به عنوان داور دیدار اردن - ایران انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، داور بازی اردن - ایران را علی حمد البدواری از امارات بر عهده خواهد داشت و کمک‌های او صالح المرزوق و سعید الحوتی هر دو از امارات خواهد بود.

ردوان غندور از لبنان داور چهارم دیدار اردن - ایران است، علی طارق از عراق و عبدول غفور عبدول حمید از مالدیو کار نظارت این مسابقه را برعهده دارند.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و اردن روز یکشنبه در اردن برگزار خواهد شد.

در دیگر دیدار انتخابی جام ملت‌های آسیا شنبه شب چین در لبنان به مصاف این تیم می رود.

