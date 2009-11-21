حمیدرضا کاتوزیان درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: با توجه به وضعیتی که به وجود آمده و روسها همچنان بر عدم پایبندی به تعهدات خود مصر هستند، مجلس در تهیه طرح تحقیق و تفحص از روند کار این نیروگاه جدی است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: سال تحویل نیروگاه 2000 بود که با گذشت 9 سال از تاریخ تحویل، همچنان زمان دقیق تحویل از سوی روسها اعلام نمی شود و ما هرسال شاهد وعده پایان سال هستیم که در نیمه دوم سال از سوی روسها اعلام می شود مشکلات فنی مانع تحویل است.

کاتوزیان تاکید کرد: طبق آخرین توافق قرار بود در سال 2009 تولید آزمایشی برق در این نیروگاه انجام شود که علی رغم قول های داده شده این کار انجام نشد.

وی یادآور شد: در این مسئله طرف روسی تا حدود زیادی به تعهداتش عمل نمی کند و طرف ایرانی نیز در دفاع از منافع ملی ضعف نشان می دهد که این موارد باعث شد ما در کمیسیون انرژی به فکر تحقیق و تفحص از این نیروگاه افتادیم، تا در نتیجه آن دستاوردهای به دست آمده تا امروز مورد بررسی قرار گیرد و سازوکاری تعریف شود که مراجع ذی ربط به قوه قضائیه معرفی شوند و حتی طرف روسی نیز به مجامع بین المللی معرفی شود.

کاتوزیان گفت: در صورت انجام تحقیق و تفحص ، دستگاه دیپلماسی کشور، سازمان انرژی اتمی و طرف روسی از جمله دستگاهها و نهادهایی هستند که عملکردشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی زمان تهیه طرح و ارائه آن به مجلس را پس از تعطیلات یک هفته ای مجلس اعلام کرد.



