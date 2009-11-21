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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۹:۴۶

بودجه تیم فوتبال اتکا گلستان 2.5 میلیارد ریال کاهش یافت

بودجه تیم فوتبال اتکا گلستان 2.5 میلیارد ریال کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم صنایع اتکا گلستان گفت: بودجه این تیم در فصل جاری 2.5 میلیارد ریال کاهش یافته است.

هادی برگی زر در گفتگو خبرنگار مهر در گرگان افزود: در سال جاری بودجه این تیم به پنج میلیارد ریال کاهش یافته  و کاهش بودجه برخی مشکلات را موجب شده است.

وی اظهار داشت: درصدد هستیم کمبود بودجه و امکانات را با ارائه برخی برنامه ها و تقویت تیم و تمرینات بدنسازی و آمادگی جسمانی و حضور قوی تیم در لیگ جبران کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تیم برای صعود بسته نشده و از همه مسئولان ورزشی و سیاسی و رسانه ها تقاضای حمایت این تیم را داریم.

به گفته برگی زر، این تیم مال مردم استان بوده و باید مسئولان منابع مالی دیگری را نیز برای تامین نیازهای این تیم تامین کنند.

سرمربی تیم اتکا گلستان از جذب یک بازیکن خارجی خبر داد و گفت: "جولیوس" بازیکن کامرونی بوده که در تیمهای ترکیه و کامرون به صورت حرفه ای بازی کرده است.

وی بدون اشاره به مبلغ قرارداد این بازیکن گفت: مبلغ پیشنهادی این بازیکن زیاد بوده و در صدد هستیم با مبلغ پائین تر این بازیکن را جذب کنیم.

وی با اشاره به برخی شایعات مبنی بر استعفایش گفت: این شایعات صحت ندارد.

تیم فوتبال صنایع اتکا گلستان با یک بازی کمتر در رده دوم رقابتهای لیگ دسته یک کشور قرار دارد.

کد مطلب 987092

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