هادی واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر به کاربردی کردن فناوریهای نوین در سازمان نقشه برداری اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سازمان نقشه برداری تنها ارگان متولی اطلاعات مکانی و تولید نقشه در کشور است از این رو نیاز است تا با بکارگیری فناوریهای روز دنیا در حوزه نقشه برداری، برنامه های خود را اجرایی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سازمان در این راستا در سالهای اخیر از حالت آنالوگ به "رقومی" تبدیل شده است، افزود: این امر موجب کاربردی کردن فناوریهای نوین در تولید نقشه ها شده است.

واعظی، نصب گیرنده های ماهواره ای در 113 ایستگاه را از جمله این اقدامات ذکر کرد و اظهار داشت: در حال حاضر 113 ایستگاه گیرنده ماهواره ای در مناطق مختلف کشور راه اندازی کرده ایم. این ایستگاهها مجهز به دستگاههای خاصی هستند که قادر به مشاهده و ثبت اطلاعات ماهواره های GPS به صورت Online هستند. همچنین به دلیل دارا بودن سنسورهای خاصی می توانند مسائل هواشناسی و جابجایی های زمین را رصد کند. این اطلاعات در مطالعات لرزه نگاری کاربرد دارند.

وی با بیان اینکه این سازمان همواره با محدودیتهای خدمات مخابراتی مواجه بوده است، ادامه داد: این سازمان قادر است کلیه اطلاعات ایستگاهها را پردازش کند و به صورت online در اختیار کاربران قرار دهد ولی به دلیل محدودیتهای مخابراتی و پهنای باند با مشکلاتی در این زمینه روبرو هستند.

محدودیت در بخش تولید نرم افزار

معاون فنی سازمان نقشه برداری از تولید نرم افزار در حوزه GIS خبر داد و به مهر گفت: محققان این سازمان موفق به تولید آخرین نرم افزارهای مورد نیاز در حوزه های مختلف GIS شدند.

وی در عین حال اظهار داشت: با تمام این تلاشها در بخش نرم افزاری ما هنوز به نرم افزارهای خارجی در حوزه پردازش وابسته هستیم.

نقشه برداری هوایی به کمک وکلا می آید

واعظی با اشاره به اینکه این سازمان موفق به تجهیز دوربینهای "رقومی" پیشرفته شده است به مهر گفت: با استفاده از این دوربینها در زمانهای مختلف اقدام به عکسبرداری از سطح زمین می کنیم. از این طریق می توانیم کلیه تغییرات نقشه ای در حوزه نقشه های شهری و پوششی را به روز کنیم.

وی به کاربردهای این نقشه ها اشاره کرد و ادامه داد: آرشیو عکسهای هوایی که در طی 50 سال در سازمان جمع آوری شده است تاکنون توانسته مشکلات عدیده را در دعواهای حقوقی حل کند.

معاون فنی سازمان نقشه برداری اضافه کرد: این عکسها به صورت فتو مپ (Photo Map) یا عکسهای زمین مرجع شده همراه با نقشه هستند که مورد استفاده وکلا و قضات قرار می گیرد و می تواند دعاوی حقوقی در زمینه حدود ملک را حل کند.