تیم بسکتبال شهرداری گلستان هنوز به هماهنگی لازم نرسیده است

محمدی مهدی ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: عدم هماهنگی و نبود آمادگی جسمانی موجب شکست این تیم برابر تیم ذوب آهن اصفهان شده است.

وی اظهار داشت: ناهماهنگی این تیم ناشی از دیر بسته شدن ترکیب نهایی بوده و این تیم برخلاف سایر تیمهای حاضر در لیگ برتر در دقیقه 90 بسته شد.

وی اظهار داشت: برخی بازیکنان این تیم در هفته های برگزاری لیگ به این تیم پیوستند و این امر موجب شد تا هماهنگی لازم بین اعضا به وجود نیاید.

به گفته ایزدپناه، یک مربی حداقل به سه ماه زمان نیاز دارد تا بتواند هماهنگی مناسبی بین بازیکنان ایجاد کند در حالیکه این شرایط در این تیم محقق نشده است.

سرمربی تیم بسکتبال شهردرای گرگان بیان داشت: امیدواریم در هفته های آینده هماهنگی موجود در این تیم بیشتر شود و به نتایج مطلوبی دست یابیم.

وی عنوان کرد: تیم بسکتبال شهرداری گرگان به برد نیاز دارد و باید از بازی های خانگی استفاده بیشتری کنیم و امیدواریم با برد بازی های خانگی و تقویت تیم در هفته های آینده بتوانیم در جمع تیمهای برتر گروه قرار گیریم.

تیم بسکتبال شهرداری گرگان در هفته هفتم دور رفت رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور برابر تیم ذوب آهن اصفهان با نتیجه 74 بر 77 شکست خورد.

گیمهای اول این بازی با نتیجه 21 بر 21، گیم دوم 26 بر 18 به نفع شهرداری گرگان، سوم 20 بر 14 و چهارم نیز 18 بر 13 به نفع تیم ذوب آهن اصفهان پایان یافت.

اکنون تیم شهرداری گرگان با کسب 9 امتیاز در رده پنج رقابتها قرار دارد.