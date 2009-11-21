قلب دانشگاه بوعلی سینا در تملک افراد حقیقی/ کارشکنی معاون سابق وزیر

علی محمد زلفی گل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این زمین ها کاربری آموزشی داشته و کسی نمی تواند برای تصاحب آنها مدعی شود اما برای تملک این اراضی نیاز به بودجه ای در حدود 20 میلیارد تومان است که تاکنون تامین نشده است.

وی افزود: کل مساحت دانشگاه بوعلی سینای همدان در حدود 220 هکتار است که نزدیک به نیمی از آن یعنی 100 هکتار زمین خارج از تملک دانشگاه است.

رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان گفت: متاسفانه هر چه زمان بیشتری می گذرد هزینه و اعتبار لازم برای تملک این اراضی بیشتر خواهد شد.

وی افزود: با وجود تصویب این طرح توسط هیئت دولت کارشکنی ها و عدم اعتنای معاون طرح و توسعه سابق وزارت علوم در دولت نهم که به این امر اعتقادی نداشت انجام این مهم را با کندی مواجه کرده و تا به امروز عقب انداخته است.

زلفی گل گفت: اکنون استاندار همدان و مسئولان دانشگاه پیگیر این مسئله و تامین اعتبار لازم برای تملک اراضی دانشگاه هستند.