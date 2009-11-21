آخرین تغییرات اجرایی کنکورهای آزاد/ممنوعیتی برای کارمندان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سجادی جاغرق پنجشنبه در شصتمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: کنکور سراسری دانشگاه آزاد در سال 88 اولین دوره ای بود که هر داوطلبی در محل زندگی خودش امتحان داد و به جهت رضایت داوطلبین و تقاضاهای مکرر سال آینده نیز به طور قطع این روند ادامه خواهد یافت و داوطلبان می توانند در محلی که خود انتخاب می کنند امتحان بدهند.

توزیع اینترنتی کارت کنکور کارشناسی ناپیوسته

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد افزود: در کنکور کارشناسی ناپیوسته نیز که 13 آذرماه سال جاری برگزار می شود، تمامی مراحل اخذ کارت به صورت اینترنتی است و داوطلبین نیز می توانند در محل مورد نظر خود امتحان دهند.

کلیه مراحل اطلاع رسانی مرکز آزمون و توزیع کارت اینترنتی می شود

وی گفت: از این پس کلیه مراحل اطلاع رسانی ستاد مرکز آزمون و رفع نقص کارت و تمامی مسائل مربوط به آن از طریق اینترنت صورت می گیرد و دیگر آن فرآیند طولانی گذشته انجام نخواهد شد.

سجادی جاغرق افزود: اگرچه توزیع اینترنتی کارت امتحان محاسن زیادی دارد اما لازم است که دقت بیشتری در کنترل عکس و هویت داوطلبان اعمال شود هرچند که با تدابیری که در نظر گرفتیم احتمال سوء استفاده از این سیستم را تقریبا به صفر رساندیم و فقط بخش اجرایی و برگزاری آزمون در حفظ این روند اهمیت دارد.

وی از واحدهای مختلف این دانشگاه خواست با ارتباط مستمر با پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون در جریان امور قرار بگیرند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد با تأکید بر اینکه واحدهای مختلف باید هماهنگی بیشتری را با مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشند، گفت: نیمه آذرماه سال جاری کنکور کارشناسی ناپیوسته را در پیش رو داریم اما هنوز در 24 واحد دانشگاه آزاد اسلامی اطلاعات مربوط به حوزه بندی ها و برگزاری آزمون به مرکز ارائه داده نشده است.

جایابی اینترنتی برای پذیرفته شدگانی که کلاسهای آنها به حد نصاب نرسیده است

وی گفت: از بهمن ماه سال جاری کلیه فرآیندهای مرکز آزمون اینترنتی می شود و مرکز برای پذیرفته شدگانی که کلاسهایشان به حد نصاب نرسیده جایابی می کند تا ثبت نام و تحصیل آنها دچار وقفه نشود.

ممنوعیت شرکت کارکنان دانشگاه آزاد در کنکور در واحدی که در آن مشغول به کار هستند

به گزارش مهر، سجادی جاغرق تاکید کرد: شرکت کارکنان یک واحد دانشگاهی در کنکور در همان واحدی که در آن مشغول به کار هستند حتی در دوره های مجازی آن واحد ممنوع و غیرقانونی است.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ضروری است تا واحدها از گماشتن افرادی غیر از هیئت علمی و پرسنل دانشگاه به عنوان ممتحن و گروه اجرایی برگزاری آزمون پرهیز کنند چرا که این مسئله مشکلات عدیده ای را برای ما به خصوص در زمینه صورت جلسه ها به وجود آورده است.