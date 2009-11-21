رئیس دانشگاه پیام نور به مهر خبر داد: برنامه جدید پیام نور برای جذب دانشجویان خارجی/ تاسیس واحد بین الملل

حسن زیاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر واحدهای دانشگاه پیام نور در 10 کشور پذیرای دانشجویان از 54 کشور جهان هستند.

وی افزود: هر چند در مراکز دانشگاه پیام نور دانشجویان خارجی نیز مشغول به تحصیل هستند اما اغلب دانشجویان ایرانیانی هستند که در خارج از کشور زندگی می کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: ما طبق برنامه های خود به دنبال جذب دانشجویان خارجی هستیم و از این رو قصد داریم با یک برنامه ریزی جدید و از طریق ایجاد واحدهای بین الملل در این زمینه اقدام کنیم.

وی افزود: در حال حاضر چند واحد بین المللی در مناطق آزاد در نظر گرفته شده است که هنوز در مراحل اولیه به سر می برند.