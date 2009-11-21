دوگانه سوز نشدن 98 درصد ادارات مرکز لرستان / افت فشار گاز در کمین

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، فولادی در جلسه شورای اداری خرم آباد که در محل فرمانداری خرم آباد برگزار شد نسبت به افت فشار گاز و اختلال در روند فعالیت ادارات در مرکز لرستان هشدار داد.

زمستان سال 86 پس از افت فشار گاز در خرم آباد در پی اجرایی نشدن پروژه خط انتقال گاز ملایر - خرم آباد ادارت لرستان فلج شدند به طوریکه در 10 روز قطعی و افت فشار گاز در خرم آباد ادارات در این استان به حالت نیمه تعطیل درآمدند.

در همان روزها استاندار لرستان در سخنانی با انتقاد شدید از عدم اجرایی شدن پروژه خط انتقال گاز سامن - خرم آباد تاکید کرد که ادارات و دستگاههای اجرایی لرستان باید هرچه سریعتر به سیستم دوگانه سوز مجهز شوند تا در هنگام افت فشار گاز با مشکل مواجه نشوند.

زمستان سال 86 پس از افت فشار گاز در خرم آباد در پی اجرایی نشدن پروژه خط انتقال گاز ملایر - خرم آباد ادارت لرستان فلج شدند به طوریکه در 10 روز قطعی و افت فشار گاز در خرم آباد ادارات در این استان به حالت نیمه تعطیل درآمدند

سید حسین صابری در دی ماه سال 86 تاکید کرده بود که دستگاههای اجرایی استان تا بهمن ماه جاری (بهمن سال 86) فرصت دارند از محل اعتبارات تعمیر و نگهداری نسبت به تجهیز سیستم‌های گرمایشی دوگانه‌سوز خود اقدام کنند!

وی با اشاره به‌مشکل قطع و افت شدید گاز در برخی مناطق استان و بروز مشکلات ناشی از آن تصریح کرده بود: طرح دوگانه‌سوز کردن سیستم‌های گرمایشی استان در راستای پیشگیری از مشکلات و پیامدهای ناشی از قطع گاز اجباری است.

این در حالی است که در آن شرایط بحرانی با توجه به گازسوز بودن اکثر نانوایی های مرکز لرستان مردم برای تهیه نان خود نیز با مشکل جدی مواجه شده بودند تا جایی که مجبور به وارد کردن نان از شهرستانهای همجوار شدند تا مردم در اوج کمبود گاز حداقل نان برای خوردن داشته باشند.

شاید یکی از اقدامات مثبتی که سید حسین صابری در آن روزها انجام داد تبدیل نانوایی های گازسوز استان به دو گانه سوز بود تا امروز چالشی در این زمینه استان را تهدید نکند.

اما دستور استاندار لرستان مبنی بر ضرورت نصب تجهیزات دوگانه سوز در ادارات که قرار بود تا بهمن ماه سال 86 اجرایی شود امروز پس از گذشت دو سال به کجا کشیده شد؟

حال در آستانه زمستان واقع شده ایم و این روزها که سردی هوا میزان استفاده از گاز را در لرستان افزایش داده و هنوز پروژه خط انتقال گاز سامن - خرم آباد هم به بهره برداری نرسیده، خبر دوگانه سوز نشدن 98 درصد ادارت مرکز استان هشدار دهنده به نظر می رسد.

در آستانه زمستان، استفاده از گاز در لرستان افزایش یافته و هنوز پروژه خط انتقال گاز سامن - خرم آباد هم به بهره برداری نرسیده و در این میان خبر دوگانه سوز نشدن 98 درصد ادارت مرکز استان هشدار دهنده به نظر می رسد

این بی توجهی دستگاههای اجرایی و ادارات لرستان در حالی است که استاندار لرستان بارها در جلسات مختلف شورای اداری خواستار تسریع در روند دوگانه سوز شدن سیستم گرمایشی ادارات شده بود.

مدیرعامل شرکت گاز خرم آباد که در جلسه شورای اداری سخن می گفت، عنوان کرد: با وضعیت موجود در زمینه سیستم گرمایشی ادارات مرکز لرستان در صورتیکه افت فشار گاز داشته باشیم به طور جدی با مشکل مواجه خواهیم شد.

فولادی تاکید کرد: افت فشار گاز به طور قطع روند کار در ادارات مرکز لرستان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی با ابراز خرسندی از دوگانه سوز شدن نانوایی های مرکز لرستان به همت فرمانداری، بیان داشت: متاسفانه پس از تاکید استاندار لرستان بر ضرورت دوگانه سوز شدن سیستم گرمایشی ادارات بسیاری از دستگاهها این قانون را جدی نگرفتند در صورتیکه مدیران باید به این موضوع اهمیت جدی می دادند.

مدیر عامل شرکت گاز شهرستان خرم آباد خواستار تشکیل جلسه ای از سوی دستگاههای متولی برای اتخاذ تمهیدات لازم برای فصل زمستان شد و خاطر نشان کرد: باید در زمینه دوگانه سوز کردن ادارات، دستگاههای اجرایی، بیمارستان ها و ... در استان برای سپری کردن فصل سرد سال تصمیمات جدی اتخاذ شود.

به هر حال نظر می رسد در آستانه فصل زمستان و با توجه به اینکه کلیه ادارت کل لرستان در مرکز استان مستقر هستند و خرم آباد نیز همواره در معرض افت فشار گاز بوده است تا روزهای باقی مانده تا زمستان سرد لرستان باید تدابیر جدی در این زمینه اتخاذ شود.