دومنک بدترین مربی فوتبال فرانسه است/ حرکت آنری مرا شوکه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کانتونا در نشست خبری روز جمعه رقابت های فوتبال ساحلی که قرار است اواخر نوامبر در مارسی برگزار شود، اظهار داشت: فکر می کنم ریموند دومنک بدترین مربی فوتبال فرانسه است. او از لویی شانزدهم هم بدتر است.

لویی شانزدهم، پادشاه فرانسه، در سال 1972 توسط انقلابیون فرانسه اعدام شد. او را به عنوان شخصی سست عنصر و مردد می شناسند.

عضو پیشین تیم فوتبال منچستریونایتد در ادامه گفت: اگر در اختیار من بود، تیم ملی فرانسه را به لوران بلان (مربی بوردو) می سپردم. او فصل خوبی را با بوردو پشت سر می گذارد. لوران با این تیم قهرمان فوتبال فرانسه شد و در کسوت بازیکن قهرمان جام جهانی شده است. من تنها کسی نیستم که فکر می کنم او صلاحیت حضور در این سمت را دارد.

کانتونا که امروز هنرپیشه است و البته هدایت تیم ملی فوتبال ساحلی فرانسه را نیز بر عهده دارد، همچنین به انتقاد از تیه ری آنری که با دستش به صعود فرانسه به رقابت های جام جهانی کمک کرد، پرداخت.

وی گفت: صادقانه باید بگویم آنچه مرا شوکه کرد خطای هند آنری نبود. آنچه مرا شوکه کرد این بود که این بازیکن در پایان بازی و مقابل دوربین به یک بازیکن ایرلندی تسلی خاطر می داد. آنری سه دقیقه قبل آنها را با حرکتش نابود کرده بود.

وی در پایان گفت: اگر من یک ایرلندی بودم سه ثانیه هم نمی گذاشتم او دوام بیاورد.