13 قاچاقچی مواد مخدر در خوزستان اعدام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، داوود صادقی گفت: در راستای اجرای عدالت و برخورد قاطع با فروشندگان مواد مخدر و اخلال گران نظم و آسایش عمومی، اجرای حکم محکومان قطعی محاکم اعم از کیفری و دادگاه انقلاب در برنامه کاری این دادسرا قرار گرفته است که در هشت ماهه سال جاری در بحث توزیع کنندگان مواد مخدر باتوجه به نوع مواد، 13 نفر محکوم به اعدام شدند و حکم صادره در مورد آنها اجرا شد.

وی افزود: همچنین در راستای مبارزه با مفسدین فی الارض، حکم سه نفر از محارب و مفسدان فی الارض به مرحله اجرا درآمد.

صادقی همچنین از اجرای حکم اعدام یک سارق مسلح که اقدام به سرقت به عنف کرده بود، خبر داد و گفت: در این مدت با توجه به تقاضای اولیای دم و تنفیذ حکم قصاص از سوی رئیس قوه قضاییه، حکم قصاص 13 نفر از محکومان قصاص نفس در مورد آنها اجرا شد.

دادستان عمومی و انقلاب اهواز در خصوص مبارزه با سرقت در این شهرستان گفت: با توجه به ابراز نگرانی که از سرقتهای خرد مثل کیف قاپی و زورگیری در افکار عمومی وجود داشت، مجتمع رسیدگی به سرقت، تقویت و در راستای ارتقای امنیت اجتماعی تعداد کارکنان آن مجتمع افزایش یافت.

صادقی با بیان اینکه برخورد قاطع با مرتکبین این جرایم جزو برنامه های دادستانی اهواز قرار دارد، افزود: در هشت ماه سال جاری حدود چهار هزار پرونده در موضوعات سرقت تشکیل و رسیدگی شد.

وی ادامه داد: با توجه به تخصیص شعبه ای از محاکم جزایی در این مجتمع، پرونده ها پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به این شعبه ارسال و به صورت خارج از نوبت به پرونده ها رسیدگی می شود و با صدور رای، حداکثر مجازات در مورد آنها اجرا می شود.