به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه پوسترهای اشتفان کوپلکام جمعه 29 آبان در نگارخانه میرمیران خانه هنرمندان ایران افتتاح شد. اشتفان کوپلکام یک بار بعد از اتحاد دو آلمان و فروپاشی دیوار برلین و بار دیگر ده سال پس از آن از خانه‌ها و خیابان‌های برلین و شرق آلمان عکاسی کرده است.

وی با کنار هم قرار دادن این عکس‌ها، مجموعه‌ای از پوستر و پلاکاردهایی شامل 30 تصویر به وجود آورده است که در سراسر دنیا به نمایش درمی‌آیند.

به همین مناسبت دو فیلم به کارگردانی سینتیا بیت و تیلدا سوئینتن نیز به نمایش در می آیند. این دو مستند ، نگاهی متمایز به دیوار برلین ارائه می دهند. مستندهای بیت و سوئینتن دوشنبه دوم آذرماه از ساعت 18 تا 20 در تالار بتهوون نمایش داده می‌شود.