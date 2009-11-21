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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۴۷

خانه هنرمندان میزبان عکس‌های دیوار برلین شد

همزمان با بیستمین سالگرد فرو پاشی دیواربرلین، نمایشگاهی از پوسترهای اشتفان کوپلکام در خانه هنرمندان به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه پوسترهای اشتفان کوپلکام جمعه 29 آبان در نگارخانه میرمیران خانه هنرمندان ایران افتتاح شد. اشتفان کوپلکام یک بار بعد از اتحاد دو آلمان و فروپاشی دیوار برلین و بار دیگر ده سال پس از آن از خانه‌ها و خیابان‌های برلین و شرق آلمان عکاسی کرده است.

وی با کنار هم قرار دادن این عکس‌ها، مجموعه‌ای از پوستر و پلاکاردهایی شامل 30 تصویر به وجود آورده است که در سراسر دنیا به نمایش درمی‌آیند.

به همین مناسبت دو فیلم به کارگردانی سینتیا بیت و تیلدا سوئینتن نیز به نمایش در می آیند. این دو مستند ، نگاهی متمایز به دیوار برلین ارائه می دهند. مستندهای بیت و سوئینتن دوشنبه دوم آذرماه از ساعت 18 تا 20 در تالار بتهوون نمایش داده می‌شود.

کد مطلب 987127

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