به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، مصطفی محمد نجار در حاشیه بازدید از مراحل حفاری خط یک قطار شهری تبریز افزود: امسال 30 میلیارد تومان اعتبار اسنادی ( L.c ) برای تهیه واگن‌های کلانشهر تبریز تامین اعتبار شده است.

وی تصریح کرد: برای بهبود حمل و نقل عمومی و استفاده از شبکه حمل و نقل ریلی در سال‌جاری، 30 میلیارد تومان اعتبار اسنادی برای تهیه 105 دستگاه واگن با پشتیبانی و حمایت دولت تامین اعتبار صورت گرفته است.

نجار افزود: وزیر کشور همچنین از انعقاد تفاهمنامه انتخاب پیمانکار خط دو مترو کلانشهر تبریز خبر داد و اظهار داشت: در این دور از سفرهای استانی به استان آذربایجان شرقی، عملیات اجرایی خط دو مترو نیز با حضور معاون عمرانی وزیر کشور آغاز شد.

وی افزود: خط دو مترو تبریز به طول 22 کیلومتر، دارای 22 ایستگاه است و در هر ساعت ظرفیت جابه جایی 60 هزار مسافر را خواهد داشت.

نجار اظهار داشت: خط دو مترو تبریز از منطقه مرکزی و بازار شهر عبور می‌کند و از همین رو در کاهش ترافیک این منطقه و سهولت در عبور و مرور بسیار موثر است.

وزیر کشور افزود: دولت برای متروی کلانشهر تبریز بودجه‌ای معادل 210 میلیارد تومان پیش بینی و تصویب کرده است که با سهم شهرداری تبریز این رقم به رقمی معادل 420 میلیارد تومان افزایش می‌یابد که برای تکمیل خط یک مترو و ادامه خط دو متروی تبریز هزینه می‌شود.

وزیر کشور در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی پرسید در پایان سفر به استان آذربایجان شرقی چه خبر خوشی برای مردم این استان دارید، گفت: با حضور مسئولان وزارت کشور در استان تصمیمات خوبی برای توسعه استان آذربایجان شرقی گرفته شد.

نجار افزود: علاوه بر اعتبارات متروی تبریز که اعلام شد، به منظور بهبود حمل و نقل عمومی، توسعه خدمات و مبلمان شهری، پیشگیری و مدیریت حوادث و بحران‌های طبیعی، انجام عملیات سامانه‌های فناوری‌های جدید در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، 67 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار برای استان آذربایجان شرقی اختصاص یافت که این اعتبارات تا پایان امسال از محل اعتبارات وزارت کشور تامین و پرداخت می‌شود.