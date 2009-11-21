تدوین "شکلات داغ" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم سینمایی هم اکنون از نیمه گذشته است و کار گروه در کافی شاپ تا روز دوشنبه دوم آذرماه به پایان خواهد رسید و امروز در این لوکیشن فریبرز عرب‌نیا و حامد کمیلی بازی دارند. در روزهای پایانی این لوکیشن نیز وحید اسماعیلی به همراه کمیلی حضور دارند تا با پایان فیلمبرداری، گروه عازم یک طلافروشی شوند.

عرب نیا و کریمی در نمایی از "شکلات داغ"

در اواخر هفته نیز سکانس تصادف در مقابل کافی شاپ مقابل دوربین محمود کلاری خواهد رفت و یک دفترخانه از دیگر لوکیشن‌های اصلی این فیلم است که در آن لوکیشن نیز نیکی کریمی و محسن شاه ابراهیمی حضور دارند. تاکنون 50 درصد از کل کار انجام شده و فیلمبرداری تا اواخر آذر به طول خواهد انجامید. "شکلات داغ" برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.

از بازیگران اصلی اولین فیلم سینمایی کلاهداری می توان به فریبرز عرب‌نیا، نیکی کریمی، حامد کمیلی، داریوش ارجمند، علیرضا خمسه، وحید اسماعیلی، فرزین محدث به همراه افسانه چهره آزاد و محسن شاه ابراهیمی اشاره کرد که تاکنون همگی آنان مقابل دوربین رفته‌اند.

در خلاصه داستان فیلم آمده: یک کافی شاپ با مشتری‌های ثابت و همیشگی توسط جوانی اداره می‌شود. ورود یک زن جوان به این کافی شاپ دنج و آرام همه چیز را دستخوش تغییراتی می‌کند که... .

دیگر عوامل اصلی "شکلات داغ" عبارتند از نویسندگان: حامد کلاهداری، مهدی محمدنژادیان، مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، طراح صحنه و لباس: محسن شاه ابراهیمی، مدیر تولید: مرتضی متولی، صدابردار: حسن زاهدی، طراح گریم: مهین نویدی، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: حسن حج گذار، عکاس: امیر عابدی، منشی صحنه: آناهید روستا و روابط عمومی امین داداشی.