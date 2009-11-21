دستهای کوچک دعا ویژه بچه های روستا کلید خورد

حسن نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دعا زبان مشترک همه ابنای بشر و مسیر مشترک پیروان ادیان الهی است و این جشنواره کاری ابتکاری در حوزه فرهنگ دینی است که با هدف تبیین و ترویج فرهنگ دعا و نیایش در جهت گفتگو با خالق یکتا و آئینه زلال جستجوی خداوند در لابلای فطرت بی آلایش کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: اجرای این جشنواره علاوه بر گسترش فرهنگ نیایش و ارتباط بی واسطه با خالق هستی ،پایه تولیدات رشته های مختلف هنری از قبیل ، تصویرسازی،کمیک استریپ،فیلم، انیمیشن،داستان و... را نیز شامل می شود.

دبیر جشنواره بین المللی دستهای کوچک دعا اظهار داشت: طی دو هفته گذشته پنجمین جشنواره دستهای کوچک دعا توسط کودکان روستاهای «مجارشین، کردآباد، گنبرف» از توابع شهرستان اسکو، روستای«سهلی» از توابع زنجان و روستاهای «نجف آباد» اصفهان با بیش از 350 دعا و نیایش کودکان کلید خورد و با حضور در روستاهای منطقه در روزهای آینده توسط دبیرخانه دائمی جشنواره این برنامه ادامه خواهد یافت .

پوستر و فراخوان پنجمین جشنواره سراسری و سومین جشنواره بین المللی دستهای کوچک دعا در آذرماه سال جاری منتشر و مراسم اختتامیه جشنواره در تیر ماه سال آینده همزمان با خجسته میلاد مولای متقیان - حضرت علی(ع)- در تبریز برگزار خواهد شد.