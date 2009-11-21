اروپا برای گفتگو با حماس تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود الزهار در گفتگو با روزنامه القدس العربی اظهار داشت: اروپا برای گفتگو با جنبش حماس به منظور درک مواضع این جنبش تلاش می کند و این امر مذاکره محسوب نمی شود.

وی با بیان این مطلب افزود: طرح مصر برای آشتی ملی فلسطین شامل مسائل اجرایی است که در مورد آن توافق نشده است و مخالفت های حماس با این طرح و عدم امضای توافقنامه آشتی ملی به خاطر این مسائل اجرایی است چرا که هدف از این مسائل تزویر و تقلب است.

الزهار در عین حال گفت: موانعی که بر سر راه امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین قرار دارد قابل حل است و ما به مرحله پر کردن شکاف ها در این زمینه رسیده ایم.

این رهبر برجسته حماس خاطرنشان کرد: ما نمی خواهیم گفتگوی جدیدی آغاز شود بلکه می خواهیم آنچه را که تاکنون درباره آن توافق کرده ایم امضا کنیم.

خاطر نشان می شود عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب روز پنجشنبه 21 آبان اعلام کرده بود گفتگوهای آشتی فلسطینی میان حماس و فتح پس از عید سعید قربان، به میزبانی مصر از سرگرفته خواهد شد.