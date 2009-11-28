دفن زباله پناهگاه حیات وحش "لوند ویل" آستارا را آلوده کرده است

کامران زلفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گلایه از وضعیت دفن زباله در کل استان گیلان و تخریب محیط زیست گفت: مجوز دفن زباله در پناهگاه " لوند ویل " آستارا مربوط به 25 سال پیش است و به نظر می رسد با توجه به وضعیت موجود تنها راه برای ساماندهی زباله ها دفن آنها باشد.

این مقام ارشد در محیط زیست استان گیلان به ارائه مجوز برای ساخت کارخانه کمپوست در غرب گیلان اشاره کرد و افزود: در منطقه تالش مجوز صادر شده و سال گذشته مدیریت پسماند استان 300 میلیون تومان به این کارخانه اختصاص داده برای ریختن فنداسیون این کارخانه برنامه ریزی شود چرا که این منطقه به شدت به کارخانه کمپوست نیاز دارد.

زلفی نژاد با تاکید بر مدیریت زباله ها و نیاز به کارخانه های کمپوست در استانهای شمالی کشور به 2 و نیم میلیارد تومان اعتباری اشاره کرد که از سوی استاندار استان برای مدیریت زباله ها و پسماندهای مختلف در نظر گرفته شده است.

مدیرکل محیط زیست در گیلان اعلام کرد: کارخانه کمپوست رودسر 80 درصد پیشرفت عملیاتی داشته و تنها 20 درصد ازعملیات احداث آن باقی مانده است. همچنین کارخانه 500 تنی کمپوست رشت تنها نیاز به تجهیز ماشین آلات دارد و انتظار می رود در دور جدید سفرهای استانی هیئت دولت اعتبارات بیشتری گرفته شود تا کارهای عقب مانده زمین نماند.