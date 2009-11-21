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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۹:۵۵

تکواندوکاران هشترودی قهرمان تورنمت قبرس شدند

تکواندوکاران هشترودی قهرمان تورنمت قبرس شدند

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس تربیت بدنی هشترود گفت: تیم تکواندو شهرستان هشترود در بیست و دومین تورنمنت بین المللی قبرس مقام اول و در بخش شکستن اجسام سخت مقام دوم را کسب کرد.

جلال ملک زاده که به عنوان سرپرست این تیم در قبرس حضور یافته بود به خبرنگار مهر در هشترود گفت: تیم تکواندو شهرستان هشترود به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در بیست و دومین تورنمنت بین المللی قبرس شرکت کرده بود که با کسب پنج مدال طلا و سه مدال برنز مقام اول را کسب کرد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات ترکیه و قبرس هرکدام با دو تیم و تیمهای گرجستان- ارمنستان- مولداوی و ایران هر کدام با یک تیم به رقابت پرداختند.

رئیس تربیت بدنی هشترود ادامه داد: تیم هشترود در رشته شکستن اجسام سخت با کسب یک مدال نقره توسط اکبر اسدی مقام دوم را به خود اختصاص داد.

ملک زاده با اشاره اسامی به مدال آوران هشترودی تصریح کرد: مدالهای طلا تکواندو شهرستان هشترود را صبرعلی علی پور،‌ محسن کریم زاده، اکبر اسدی، محمد خانی و بابک نادری و مدالهای برنز را حمید ساعدی،‌ سعید خانی و امین نوابی کسب کردند.

وی یادآور شد: در این رقابتها که هفته گذشته در قبرس برگزار شده بود، تیم تکواندو شهرستان هشترود به نمایندگی از ایران مقام اول، قبرس دوم و تیم ترکیه سوم شدند.

این تیم به سرمربیگری حمیدرضا شقاقی و به مربیگری مهدی نوای و به سرپرستی جلال ملکزاده عازم قبرس شده بود.

کد مطلب 987141

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