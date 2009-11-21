امکانات گردشگری استانهای شمالی مناسب با تعداد مسافران نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هوشنگ غلامزاده صبح شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: گردشگرپذیر بودن استانهای شمالی و علاقه بیش از پیش ایرانیان به جهت حضور در این استانها و استفاده از جاذبه های طبیعی و فرهنگی این مناطق، ضرورت نگاه ویژه به این استانها را می طلبد.

وی با اشاره به برگزاری موفق جشنواره فرهنگ اقوام و همچنین دومین نشست تخصصی هم اندیشی راهبردهای مشترک توسعه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانهای شمالی کشور افزود: استانهای شمالی علاوه بر جمعیت خود در فصول مختلف سالانه پذیرای بسیاری از هموطنان بوده و از این رو جمعیت شناور مذکور نیز باید در تخصیص اعتبارات گوناگون در زمینه های مختلف اعم از ایجاد زیرساختهای گردشگری و دیگر امکانات و به تبع آن میزبانی شایسته تر از هموطنان لحاظ شود.

رئیس کارگروه گردشگری استان اظهار داشت: امکانات موجود شهرهای شمالی کشور با میزان حضور قابل توجه گردشگران در این مناطق تناسب نداشته و باید با اختصاص اعتبارات خاص به این استانها در راستای رفع نیازها و ایجاد امکانات مختلف و در خور شان اهالی این سه استان و نیز دیگر هموطنان گام برداشت.

معاون امور عمرانی و رئیس کارگروه گردشگری استان گلستان، با اشاره به قابلیتهای کم نظیر استانهای شمالی کشور خاطرنشان کرد: با این وجود هنوز زمینه های فعالیت زیادی در راستای توسعه گردشگری در این مناطق و در نهایت گردش بیش از پیش سرمایه و ایجاد اشتغال در استانهای مذکور وجود دارد.

غلامزاده اظهار داشت: نگاه به بحث گردشگری در دولت های نهم و دهم، نگاهی ویژه بوده و ایجاد زیرساختهای گردشگری، توسعه سفرهای ارزان قیمت و ... کم سابقه و نشان از عزم جدی دولت به جهت ایجاد تحول در بحث گردشگری دارد.