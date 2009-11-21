به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب به زیر چاپ رفته و به زودی در شمارگان 1100 توسط انتشارات بازتاب‌نگار منتشر می‌شود.

محمدرضا محسنی نویسنده این کتاب پیش ‌از این در کتابی با عنوان "نقد و بررسی آثار بزرگ ادبی فرانسه در قرن بیستم" هشت اثر از هفت نویسنده‌ برجسته‌ فرانسه را مورد تحلیل قرار داده بود. کتاب اخیر نیز در دنباله‌ کار قبلی اما با شیوه‌ای اندکی متفاوت به دوستداران ادبیات فرانسه و نیز حوزه‌های نقد و بررسی ادبیات خارجی ارائه می‌شود.

در این اثر برخلاف کتاب قبل که تنها به تحلیل یک اثر از هر نویسنده بسنده شده بود ــ به استثناء کامو ــ آثار و اندیشه‌های چهار نویسنده‌ برجسته‌ی فرانسه مورد تحلیل قرار گرفته و درواقع، برای تحلیل دیدگاه‌ها و اندیشه‌های هر رمان‌نویس، آثار متعددی از او مورد بررسی قرار گرفته است. البته از مارسل پروست تنها کتاب نخست او (طرف خانه سوان) تحلیل شده است.

در این کتاب پیش از پرداختن به آراء و ویژگیهای آثار هر نویسنده، شرح‌حالی از زندگی و احوال شخصی و نیز فعالیتهای ادبی او ارائه شده است.

بررسی دیدگاههای ژان پل سارتر و سه اثر برگزیده او شامل رمان تهوع و دو نمایشنامه با عناوین مگسها و در‌های بسته از دیگر بخشهای این کتاب است. در خلال بررسی این سه اثر مهمترین اصول اگزیستانسیالیسم نیز در بوته‌ نقد قرار گرفته است.

فصل دیگری از این کتاب به مارگریت دوراس و سه اثر او "سدی بر اقیانوس آرام"، "مدراتو کانتابیله" و "عاشق" اختصاص یافته است.

محسنی در فصل پایانی کتاب خود نیز به نقد آثار ژان ماری گوستاو لوکلزیو (برنده‌ جایزه‌ نوبل ادبی سال 2008) و رمان "بیابان" به عنوان برجسته‌ترین اثر او پرداخته است.