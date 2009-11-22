به گزارش خبرنگار مهر، در سفر احمدی نژاد به 3 کشور آمریکای جنوبی و 2 کشور آفریقایی که از امروز آغاز شد، گسترش همکاریهای سیاسی و اقتصادی با این کشورها در دستور کار مقامات کشورمان قرار دارد به گونه ای که در این سفر حدود 150 شرکت خصوصی و بخش مردمی اقتصاد برای اولین بار هیئت ایرانی را همراهی می کنند و در جریان این سفر قرار است با گروه های مختلف اقتصادی نشستهای مشترکی انجام شود.

بانجول ؛ ایستگاه اول

سفر 5 روزه احمدی نژاد از گامبیا آغاز می شود. گامبیا کشوری است در غرب آفریقا و پایتخت آن بانجول است. این کشور یک میلیون و هفتصد هزار نفر جمعیت دارد که حدود نیمی از آنها زیر 14 سال سن دارند . 90 درصد جمعیت گامبیا مسلمانند .

جمهوری‌ گامبیا با 11 هزار و 295 کیلومتر مربع‌ مساحت‌ در ساحل‌ غربی‌ قاره‌ آفریقا قرار گرفته‌ و همچون‌ باریکه‌ای‌ در طول‌ شرقی‌ ـ غربی‌ در داخل‌ سنگال‌ قرار دارد و از طریق‌ باریکه‌ای‌ در غرب‌ با اقیانوس‌ اطلس‌ هم‌ مرز است‌.

85 درصد از مردم‌ گامبیا از طریق‌ کشاورزی‌ و دامداری‌ امرار معاش‌ می‌کنند و بادام‌ زمینی‌ 90 درصد از تولیدات‌ کشاورزی‌ و صادرات‌ گامبیا را تشکیل‌ می‌دهد. ارزن‌، ذرت‌، برنج‌، کاساوا (نوع‌ میوه‌ مخصوص‌ مناطق‌ استوایی‌) و دانه‌های‌ روغنی‌ جزو دیگر تولیدات‌ کشاورزی‌ گامبیا هستند.

فرآورده‌های‌ بادام‌ زمینی‌، تن‌ ماهی‌، پوست‌، نوشابه‌، جمع‌آوری‌ و بسته‌بندی‌ محصولات‌ کشاورزی‌، صنایع‌ چوب‌، پوشاک‌ و صنایع‌ فلزکاری‌ جزو تولیدات‌ صنعتی‌ گامبیا به‌ شمار می‌روند. از سوی‌ دیگر الماس‌، لاتریت‌ و سنگهای‌ ساختمانی‌ جزو منابع‌ معدنی‌ گامبیا هستند.

بنابراین گزارش ، منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در نهم فروردین 88 در سفر به بانجول در دیدار با همتای گامبیایی خود با اشاره به ظرفیت همکاری دو کشور در بخشهای انرژی، بهداشت و کشاورزی گفت: اراده جدی برای گسترش و تعمیق روابط با کشورهای آفریقایی اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

متکی حوزه های انرژی، نفت و گاز، بهداشت و کشاورزی را از جمله بخشهایی عنوان کرد که مـی توان با بهره برداری از آنها، حجم روابط را افزایش داد.

در این دیدار وزیر امور خارجه گامبیا نیز گفت : ایران کشوری بزرگ با تجربه های ارزشمند در حوزه های مختلف است.

عمر توره با حمایت از سیاست جمهوری اسلامی ایران در اولویت دادن به گسترش روابط با کشورهای آفریقایی افزود: آفریقا ظرفیتها و امکانات فراوانی دارد که با تجربه های ایران در حوزه های مختلف می تواند برای تامین منافع دو کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.

به گزارش مهر، در تاریخ 26 فروردین 86 سفارت گامبیا در تهران با حضور وزرای خارجه ایران و گامبیا افتتاح شد.

برزیل بزرگ ، مقصد بعدی سفر

یکی دیگر از کشورهایی که مقصد این دوره از سفرهای رئیس جمهور خواهد بود برزیل است.

برزیل که منطقه وسیعی را بین مرکز آمریکای جنوبی و اقیانوس اطلس در بر می‌گیرد، حدود 190 میلیون نفر جمعیت دارد و با کشورهای اروگوئه، آرژانتین، پاراگوئه، بولیوی، پرو، کلمبیا، ونزوئلا، گویان، سورینام و گویان فرانسه هم مرز است. در حقیقت، برزیل به جز اکوادور و شیلی با تمامی دیگر کشورهای آمریکای جنوبی مرز مشترک دارد.

برزیل با در اختیار داشتن بخش‌های گسترده و توسعه‌یافته کشاورزی، معدن، تولید، خدمات و نیز نیروی کار، دارای تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) بیش از سایر کشورهای آمریکای لاتین است و این امر برزیل را تبدیل به قدرت اقتصادی منطقه کرده‌است. برزیل در حال گسترش حضور خود در بازارهای جهانی است. مهمترین صادرات برزیل را هواپیمای دارای بال ثابت، قهوه، وسایط نقلیه، سویا، سنگ معدن آهن، آب پرتقال، فولاد، منسوجات، کفش، گوشت و تجهیزات برقی تشکیل داده‌است.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، برزیل نهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید و یازدهمین قدرت اقتصادی جهان از نظر نرخ مبادلات بازار است. برزیل دارای اقتصاد متنوع درآمد متوسط است و نیز دارای تنوع از نظر سطح توسعه‌است .



بنابراین گزارش از دیدارهای اخیر رئیس جمهور با رئیس جمهور برزیل می توان به دیدار این دو مقام با یکدیگر در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد، احمدی نژاد در این دیدار به سفر قریب الوقوع خود به کشور برزیل اشاره و گفت: گروههای کاری و کارشناسی باید هر چه زودتر تلاش کنند تا مقدمات تفاهمات گسترده برای توسعه همه جانبه روابط دو کشور فراهم شود.

"لوئیس ایناسیو لولا داسیلو" رئیس جمهور برزیل نیز در این دیدار با اشاره به بهتر شدن روابط ایران و برزیل پس از دیدار وزرای خارجه دو کشور، گفت: برای برزیل گسترش رابطه بازرگانی و اقتصادی با ایران به عنوان کشوری بزرگ و با اهمیت حائز ارزش و اعتبار است.

رئیس جمهور برزیل تصریح کرد: بین ایران و برزیل استعدادهای فراوانی برای گسترش روابط فیمابین وجود دارد و به همین دلیل سعی خواهم کرد در سفر به ایران یک هیئت بزرگ تجاری اقتصادی همراه داشته باشم.

همچنین وزیر امور خارجه برزیل در دیداری که با متکی در تاریخ هفتم فروردین 88 انجام داد، جمهوری اسلامی ایران را قدرت مهمی در منطقه و جهان خواند و تاکید کرد که کشورش با علاقمندی روابط اقتصادی با ایران را دنبال می‌کند و خواهان همکاریهای علمی، فرهنگی و هنری با ایران است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار به توافقات دو کشور در حوزه‌ های کشاورزی، فناوری، علمی، امور بانکی و انرژی بین مسئولان ذیربط در این سفر اشاره و خاطرنشان کرد: نتایج بسیار خوبی در این گفتگوها به دست آمد که می‌تواند چشم‌انداز روابط را در حد مطلوبی گسترش دهد.

متکی همچنین گفت که دو کشور مصمم هستند سطح روابط تجاری خود را به 3 میلیارد دلار در سال افزایش دهند. وی ضمن اشاره به دیدار نزدیک روسای جمهوری ایران و برزیل در برازیلیا در آینده نزدیک، آن را نشانه اراده سیاسی دو کشور برای توسعه روابط دانست .

بنابراین گزارش، محسن شاطرزاده سفیر ایران در برزیل نیز اعلام کرد، این سومین دیدار دو رئیس جمهور است و آقای احمدی نژاد روز دوشنبه دوم آذر در برزیلیا خواهد بود و بیش از سیصد نفر از جمله صد و پنجاه تن از فعالان بازرگانی و تجار در این سفر مهم او را همراهی خواهند کرد.

سفیر ایران در برزیل موضوعات مورد بحث دو هیئت را بسیار گسترده خواند و گفت: تعداد قابل توجهی اسناد همکاری در زمینه های کشاورزی،علمی، فرهنگی، دانشگاهی، بورس و بانک، اقتصادی و بازرگانی، سیاسی وکنسولی در این سفر امضا خواهند شد.

وی تعداد اسنادی را که در این سفر به امضا دو طرف خواهند رسید بیش از یک و نیم برابر کل سندهایی اعلام کرد که در پنجاه سال گذشته به امضا رسیده است.

احمدی نژاد به دیدار مورالس می رود

بولیوی سومین مقصد رئیس جمهور است. این کشور محصور در خشکی، در مرکز آمریکای جنوبی است. پایتخت آن لاپاز است و حدود 9 میلیون نفر جمعیت دارد که 95 درصد آنها کاتولیک هستند.

بولیوی پس از گویانا فقیرترین کشور آمریکایی جنوبی است و کارشناسان قوانین امپریالیستی نیروهای خارجی را از زمان کشف قاره آمریکا، عامل این وضعیت می‌دانند. نام رسمی این کشور جمهوری بولیوی است که از نام سیمون بولیوار گرفته شده است.

اخیرا رئیسان جمهور ایران و بولیوی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل توافق کردند در نشست سه جانبه با همتای ونزوئلایی راهکارهای گسترش روابط را بررسی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در این دیدار که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد ، خاطر نشان کرد: با وجود فاصله جغرافیایی زیاد بین ایران و بولیوی ما مصمم هستیم که روابط خود را با بولیوی گسترش دهیم .

در این دیدار مورالس رئیس جمهور بولیوی نیز پیشنهاد داد برای دستیابی به اهداف مشترک اجلاس سه جانبه ای با حضور ایران ونزوئلا و بولیوی برگزار شود.

همچنین مراسم افطاری ایتام با حضور "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهور در غروب نخستین روز ماه رمضان سال 87 در حالی برگزار شد که "اوو مورالس" رئیس جمهور بولیوی نیز در آن حضور یافت .

رئیس جمهور در مهر سال 86 نیز پس از پایان نشست شصت ودومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل ، نیویورک را به قصد بولیوی ترک کرده و در لاپاز با مورالس دسدار و گفتگو کرده بود.

دیدار یازدهم دو رئیس جمهور در کاراکاس

با روی کار آمدن دولت نهم سطح روابط بین ایران و ونزوئلا گستردگی بیشتری یافت به گونه ای که تا کنون احمدی نژاد 4 سفر به ونزوئلا انجام داده و همتای ونزوئلایی وی هوگو چاوز نیز 14 شهریور امسال برای هفتمین بار در طول چهار سال اخیر وارد تهران شد که نخستین سفر وی در آغاز به کار کابینه دهم محسوب می شد.

جمعیت ونزوئلا کمی بیش از 25 میلیون نفر و پایتخت آن کاراکاس (Caracas) است که بیش از 5 میلیون نفر جمعیت دارد. حدود 60 درصد از مردم این کشور به زبان اسپانیایی صحبت می کنند و مابقی به سایر زبانهای محلی.

همچنین موقعیت کم نظیر جغرافیایی ونزوئلا باعث شده که این کشور مجموعه ای از زیبایی های آمریکای جنوبی را گرد هم آورد، از جنگل های انبوه آمازون گرفته تا سواحل کارائیب و حتی نواحی صحرایی.

ونزوئلا بیش از آنکه جزو آمریکای جنوبی باشد، جزو کشورهای کارائیب محسوب می شود، تا حدی که بخش هایی از سواحل این کشور را به راحتی می توان با سواحل کارائیب اشتباه گرفت.

این کشور ذخایر نفتی بسیار غنی دارد، چه بسیار اتفاق افتاده که مهندسین و نقشه برداران، عملیات حفاری را به اشتباه با مایل ها فاصله از نقطه اصلی انجام داده اند و نهایتا باز هم به نفت رسیده اند! ازنظر ذخایر نفتی نیز ونزوئلا همچون یکی از کشورهای عربی خلیج فارس غنی است.

به گزارش مهر، در راستای تقویت روابط دو جانبه در استانه سفر احمدی نژاد وزیران امورخارجه ، صنایع و وزیر علوم و صنایع میانی ونزوئلا در تاریخ 25 آبان وارد تهران شدند و بر این اساس دیدارهایی را با همتایان خود انجام دادند.

از جمله این دیدارها می توان به دیدار وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه ونزوئلا اشاره کرد به گونه ای که منوچهر متکی رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در نشست خبری مشترک با همتای ونزوئلایی خود که در تاریخ 26 آبان برگزار شد، با بیان اینکه امروز شرکتهای توانمند ایرانی درحوزه‌های صنعت،کشاورزی، خودرو سازی، ساخت تراکتور و ... حضور فعالی در ونزوئلا دارند، اظهار داشـت : برخی از این پروژه‌ها که طی چند سال اخیر به بار نشسته در سفر هفته آینده آقای رئیس جمهور به ونزوئلا مورد بهره ‌برداری قرار خواهد گرفت.

وزیر خارجه کشورمان در ادامه با ذکر این نکته که بزرگترین کاروان بخش خصوصی درسفر احمدی‌نژاد به ونزوئلا و برزیل همزمان در این کشور حضور خواهند داشت، آن را نمایش بزرگی از حضور فعال و موثر شرکتهای بخش خصوصی در روابط اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی ایران و آغازی خواند که بشارت دهنده نقش آفرینی هر چه جدیتر بخش خصوصی در روابط اقتصادی خارجی است.

"نیکلاس مادورو" وزیر خارجه ونزوئلا نیز به گفتگوهای دو کشور در موضوعات مختلف از جمله تامین مالی برای پروژه‌ها، ایجاد بانک و صندوق دوملیتی و همچنین همکاری‌ در زمینه انرژی اشاره کرد و گفت: طبق نقشه راه 10 ساله (2010 تا 2020) ما یک راه مشترک را با هم خواهیم پیمود.

همچنین در سفر شهریور ماه سال جاری هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا به ایران، دو کشور تصمیم گرفتند روزانه 100 میلیون دلار به بانک مشترک ایران و ونزوئلا تزریق کنند.

به گونه ای که در این سفر همچنین چاوز وعده داد، از مهرماه امسال ونزوئلا روزانه 20 هزار بشکه بنزین به ارزش 800 میلیون دلار به ایران صادر کند . وجوه حاصل از این معامله به صندوقی که در ایران قرار دارد واریز و برای خرید ماشین‌آلات و تکنولوژی از ایران برای ونزوئلا هزینه می شود.

همچنین در سفر اخیر هوگو چاوز به ایران که منجر به همراهی چاوز با کابینه دهم به مشهد مقدس و تشکیل اولین جلسه دولت در جوار حضرت امام رضا(ع) شد، هیئت های ایران و ونزوئلا در این سفر 9 سند همکاری نیز در زمینه های سیاسی، تجاری، صنعتی و تحقیقاتی به امضا رساندند.

سنگال آخرین ایستگاه سفر

سنگال آخرین کشوری است که رئیس جمهور به آنجا سفر خواهد کرد. جمهوری سنگال کشوری است مسلمان در غرب آفریقا. پایتخت آن داکار است و حدود 10 میلیون نفر جمعیت دارد.

جمهوری سنگال با حدود 196 هزار کیلومتر مربع مساحت در آفریقای غربی و در حاشیه اقیانوس اطلس، میان گینه بیسائو و موریتانی واقع شده ‌است. از سوی دیگر کشور گامبیا به طول 740 کیلومتر چون زبانه‌ای در داخل سنگال قرار دارد.

سنگال سرزمین کم ارتفاعی است که بخش اعظم آن را علفزارهای ساوان و استپ می‌پوشاند. تولید فرآوردههای غذایی، محصولات نفتی، مصالح ساختمانی و منسوجات جزو مهمترین فعالیتهای صنعتی سنگال است .

رئیس جمهور سنگال در سه سال اخیر تا کنون چهار بار و آخرین بار در تاریخ 25 مهر به ایران سفر کرده است.

محمود احمدی نژاد نیز در این مدت 2 سفر به داکار پایتخت این کشور آفریقایی داشته است و این سومین سفر وی به این کشور محسوب می شود. سنگال در حال حاضر رئیس دوره ای سازمان کنفرانس اسلامی است.

بنابراین گزارش، رئیس جمهور پیش از ترک تهران در فرودگاه، تقویت روابط دو جانبه و بررسی اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان را از جمله اهداف سفر به سه کشور آمریکای لاتین و دو کشور آفریقایی برشمرد و گفت : با پیش بینی های انجام شده امیدوارم این سفر مقدمات جهش بزرگتری در توسعه و ارتقای سطح مناسبات کشورمان با این کشورها را فراهم کند.

وی همچنین کشورهای مقصد را کشورهای مهمی خواند و تصریح کرد: هر کدام از این کشورها نقش تعیین کننده ای در منطقه خود ایفا می کنند. روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشورها در زمینه های گوناگون صمیمی ،پایدار و رو به گسترش است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در جریان این سفر موافقتنامه ها و پروژه های گوناگونی در بخش های انرژی ، سرمایه گذاری ، تجارت و همکاری های علمی وصنعتی به امضاء خواهد رسید .

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گزارش از : زهرا پاکروان