ساخت پوست موقت برای افرادی که دچار سوختگی شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه سلولهای بنیادی و موسسه Inserm در فرانسه موفق شدند از سلولهای بنیادی جنینی برای بیمارانی که دچار سوختگی شدید شده اند و در انتظار پیوند پوست به سر می برند، پوست موقتی بسازند.

بیش از 20 سال است که بیماران با سوختگیهای شدید از پیوند سلولهای پوست سایر قسمتهای بدن خود بهره می برند این سلولها در آزمایشگاه کشت داده می شوند و ترمیم پوست آسیب دیده را امکانپذیر می کنند، اما مشکل بزرگ این بیماران انتظار سه هفته ای آنها است این زمان لازم برای رشد سلولهای کافی برای پیوند است. این مدت طولانی می تواند بیمار را با خطر کم آبی بدن و عفونت مواجه کند.

اکنون این محققان موفق شدند برای پوشاندن پوست آسیب دیده از یک روش ابداعی استفاده کنند در این تحقیق، دانشمندان فرانسوی سلولهای بنیادی جنینی انسان را روی سلولهای پوست کاشتند و به مدت 40 روز یک درمان دارویی تجویز کردند این دارودرمانی، سلولهای نوزاد را برای تبدیل شدن به سلولهای کراتینوسیت هدایت کرد.

به این ترتیب تیم فرانسوی جمعیتی از سلولهای با ویژگیهای کراتینوسیت را به دست آوردند سپس بر روی یک قالب مصنوعی این سلولها توانستند یک لایه پوست تشکیل دهند.

12 هفته پس از پیوند روی پنج موش، پوست ایجاد شده از سلولهای بنیادی ساختاری از نوع پوست انسان را به دست آورده بود.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته این محققان، این روش می تواند به عنوان یک راه حل محدود برای یک جایگزینی موقت پوست در بیماران با سوختگیهای وسیع مورد استفاده قرار گیرد و تا زمان دریافت پیوند سلولهای کشت شده بزرگسال پوست از بروز مشکلات ناشی از سوختگی جلوگیری کند.