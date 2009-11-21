به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان به عنوان صدرنشین گروه 5 مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا عصر فردا در غیاب بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی به مصاف اردن می رود. غیبت جواد نکونام، مسعود شجاعی، جواد کاظمیان و مهرزاد معدنچی در دیدار فردا قطعی است و تنها ایمان مبعلی و آندرانیک تیموریان فرصت همراهی تیم ملی را خواهند داشت.

"می خواهیم کار این تیم را در امان تمام کنیم و با کسب سه امتیاز این دیدار با خیالی آسوده خود را برای بازی با تایلند و سنگاپور آماده کنیم." این آخرین اظهارنظر قطبی در مورد دیدار با اردن است، دیداری که برتری در آن به منزله قطعی شدن صعود به جام ملتها در فاصله 2 دور مانده به پایان مرحله انتخابی این رقابت‌هاست.

تیم ملی فوتبال کشورمان برای قطعی شدن صعود خود به جام ملت‌های آسیا باید فردا (یکشنبه) اردن را در ورزشگاه ملک عبدالله شهر امان شکست دهد و دیدارهای پیش رو مقابل تایلند و سنگاپور را تشریفاتی کند. دستیابی به این مهم آنهم در خانه اردن کار چندان آسانی نیست. تیمی که تمام امید خود برای راهیابی به مسابقات جام ملت‌های 2011 آسیا را در شکست ایران می بیند با تمام وجود مقابل تیم قطبی صف آرایی می کند و در این راه از حمایت خیل تماشاگران خودی هم بهره خواهد برد.

درغیاب نکونام، شجاعی و مهرزاد معدنچی که از مهره‌های اصلی تیم ملی در دیدارهای اخیر بوده‌اند، می توان انتظار تغییراتی عمده در ترکیب این تیم را در مصاف با اردن داشت. با توجه به آنچه در نیمه دوم دیدار دوستانه با مقدونیه رقم خورد می توان پیش بینی کرد قطبی به نفراتی چون ایمان مبعلی و محمدرضا خلعتبری فرصت بازی بدهد تا جای خالی لژیونرها احساس نشود.

- برنامه دیدارهای انتخابی جام ملتهای 2011 آسیا به شرح زیر است:

یکشنبه - 1/9/88

گروه 4

* چین - لبنان، ساعت 15:35، ورزشگاه اژدهای زرد ژیانگ

جدول رده بندی:

1- سوریه 10 امتیاز، 2- چین 6 امتیاز (یک بازی کمتر)، 3- ویتنام 4 امتیاز، 4- لبنان بدون امتیاز (یک بازی کمتر)

گروه 5

* اردن - ایران، ساعت 19:30، ورزشگاه ملک عبدالله شهر امان

جدول رده بندی:

1- ایران 7 امتیاز (یک بازی کمتر)، 2- سنگاپور 6 امتیاز، 3- تایلند 5 امتیاز، 4- اردن یک امتیاز (یک بازی کمتر)