محمدعلی رامین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین گامهای اجرایی برای تدوین پیشنویس قانون نظام جامع رسانهای کشور و در واکنش به صحبتهای سیدرمضان شجاعی کیاسری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که شامگاه دیروز در گفتگویی اعلام کرده بود "وزیر ارشاد باید این لایحه را در اسرع وقت به صحن مجلس بیاورد." گفت: من صحبتهای ایشان را درست میدانم و در راستای همین دغدغه نیز تلاش می کنیم.
وی ادامه داد: منتها ما معتقدیم برای تدوین پیش نویس قانون نظام جامع رسانهای کشور باید به دنبال همفکری با رسانهها، متولیان آنها و جلب مشارکت آنان در تدوین این قانون باشیم تا در نهایت قانونی جامع و مانع و مرضیالطرفین تدوین شود.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد تاکید کرد: هدف ما تدوین قانونی پویا و پایا برای ماندگاری رسانههای موفق در جهت تحقق آرمانهای بلند اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
رامین درباره اشاره شجاعی کیاسری به تعلل وزارت ارشاد در ارائه این پیشنویس به مجلس علیرغم هشدارهای مجلس تصریح کرد: من ضمن تایید ضرورت سرعت عمل در تهیه این پیش نویس معتقدم سرعت عمل نباید عامل نادیده گرفتن دقت و جامعنگری باشد. ما برای پیگیری این هدف که اولویت جدی نیز به شمار میآید با بسیاری از صاحبان رسانهها دیدارهای حضوری داشتهایم که مهمترین بحث این دیدارها تدیون پیشنویس بوده است.
وی درباره جدیدترین اقدام عملی در این زمینه خبر داد: هفته گذشته 12 موضوع در قالب 12 سوال که برای تدوین این پیش نویس ضروری به نظر میرسد تدوین شد و به صورت کتبی در اختیار رسانهها قرار گرفت تا آنان نظریات کارشناسانه خود را در اختیار ما بگذارند. بار دیگر تاکید میکنم جلب مشارکت و همفکری صاحبان رسانهها برای ما اولویت دارد و معتقدیم ضمانت اجرایی قانون در صورتی تامین میشود که نظرات، انتظارات و پیشنهادهای اصحاب رسانه در نظر گرفته و تامین شود.
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