به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها که روز جمعه در سالن المپیک جزیره کیش آغاز شده فردا یکشنبه با برگزاری مبارزات سه وزن باقی مانده خاتمه پیدا می کند.

در وزن سوم که 12 تکواندوکار شرکت دارند حسام گل محمدی در مبارزه نخست خود با حریفی از اردن و سپس با تکواندوکاری از لبنان مبارزه می کند.

روح الله ابراهیمی نماینده کشورمان در وزن پنجم دور اول را با قرعه استراحت پشت سر می گذارد و سپس با تکواندوکاری از افغانستان مبارزه می کند. نماینده افغانستان محمود حیدری نایب قهرمان مسابقات جهانی 2009 دانمارک است. ابرهیمی در صورت برتری در این دیدار با یکی از تکواندوکاران چین تایپه، قزاقستان یا کویت دیدار می کند. در این وزن هم 11 تکواندوکار حضور دارند.

فرزاد ذوالقدری در وزن هفتم (68- کیلوگرم) در میان 14 شرکت کننده پس از استراحت در دور اول، با برنده دیدار تکواندوکاران قطر و قزاقستان مبارزه می کند. وی در مرحله سوم با یکی از تکواندوکاران ژاپن، اردن، ازبکستان پیکار می کند.

