دختران ایران به عنوان سوم دست یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابت‌ها با حضور 71 تکواندوکار در بخش بانوان به مدت دور روز در سالن المپیک کیش برگزار شد که عصر شنبه و در پایان این مسابقات دختران ایرانی با 2 مدال طلا و 2 برنز و 37 امتیازعنوان سوم را کسب کردند.

تیم دختران کره جنوبی با کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز و 67 امتیاز قهرمان شد و چین با کسب 2 طلا، 3 نقره، 2 برنز و مجموع 49 امتیاز نایب قهرمان شد.

تایلند با یک طلا، 3 نقره و 37 امتیازبه دلیل یک طلا کمتر از ایران درجای چهارم قرار گرفت و تیم های تایوان با یک طلا، 6 برنز و 34 امتیاز و قزاقستان با یک نقره، 3 برنز و 24 امتیازعناوین چهارم وپنجم را کسب کردند.