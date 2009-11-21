12 اثر تاریخی کرج در فهرست آثار ملی ثبت می شوند

علیرضا دهقان مهرجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: حمام هلجرد (در روستای هلجرد در کمالشهر)، تپه فرخ آباد (در جاده ماهدشت) و امامزاده احمد و محمود ماهدشت از جمله آثاری هستند که در فهرست آثار ملی ثبت می شوند.

وی ادامه داد: حمام هلجرد، تپه فرخ آباد و امامزاده احمد و محمود به ترتیب به دوره های "قاجاریه"، "پیش از تاریخ و تاریخ" و "صفوی بازمی گردند.

این مسئول بیان کرد: همچنین تپه هایی تاریخی در مهرشهر(مربوط به دوره تاریخی اسلامی)، تپه امامزاده رحمان و زید در اشتهارد (جاده اشتهارد)، (حسینیه صیادیه) در محله صیادیه اشتهارد (قاجاریه) و امامزاده رزاق اشتهارد از دیگر آثاری هستند که در فهرست آثار ملی ثبت می شوند.

دهقان مهرجردی اظهار داشت: باغ سیب مهرشهر (دوره پهلوی) نیز یک اثر بسیار مهم است که قابلیت ثبت در فهرست آثار ملی را دارد و در این زمینه برنامه هایی داریم.

وی خاطرنشان کرد: چند اثر دیگر نیز در شهرستان کرج قابلیت ثبت در فهرست آثار ملی را دارند که به محض مشخص شدن وضعیت آنها در این زمینه، نام آنها اعلام خواهد شد.

این مسئول اضافه کرد: در زمینه افزایش تعداد آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی مکاتباتی صورت گرفته که منتظر پاسخ آن هستیم.

دهقان یادآور شد: به محض تعیین تکلیف نهایی در این زمینه، فعالیت مربوطه را آغاز خواهیم کرد که امیدواریم نتیجه بخش باشد.

ثبت آثار جدید در فهرست آثار ملی یکی از راههای حفاظت بهتر از آنهاست

وی افزود: ثبت آثار جدید در فهرست آثار ملی یکی از راههای حفاظت بهتر از آنهاست و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

در حاضر 44 اثر در کرج در فهرست آثار ملی ثبت هستند.